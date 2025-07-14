Россия быстрыми темпами развивает 5 секретных ядерных баз, - BI

Спутники зафиксировали развитие пяти объектов, которые связаны с ядерным потенциалом Москвы.

Недавние спутниковые снимки Planet Labs, датированные маем-июнем 2025 года, обнаружили масштабные работы на пяти секретных объектах, связанных с ядерными силами России.

Как пишет Business Insider, эти инфраструктурные перестройки - многослойные периметры, новые ангары, туннели - свидетельствуют о наращивании Россией возможностей хранения, обслуживания или транспортировки ядерного оружия.

Ключевые базы

1. Осиповичи (Беларусь) - имеются новые забор с тремя слоями безопасности, ангар, железнодорожная платформа для транспортировки боеголовок. Аналитик Ханс Кристенсен говорит:

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"Здесь есть два основных интереса... Один - внутренний, связанный с чем-то, что вы делаете время от времени, чтобы модернизировать объект. Другой - это, безусловно, взаимодействие с другими ядерными державами...".

2. Гаджиево (Мурманск) - шесть новых сооружений возле ракетного хранилища подводных лодок. Старший научный сотрудник Института исследований разоружения Организации Объединенных Наций Павел Подвиг отметил, что хранилище ракет явно подвергается значительному расширению.

3. Калининград - модернизированный многослойный периметр, замаскированные въезды, новые здания, вероятные охранные сооружения.

4. Камчатка - база Тихоокеанского флота, вероятно готовится к хранению суперторпед "Посейдон" с ядерной начинкой.

5. Новая Земля - архипелаг с историей ядерных испытаний. Возведены новые туннели и поддерживающие сооружения, которые возможны для контролируемых субкритических экспериментов.

Россия использует ядерные объекты как инструмент давления, и эти модернизации происходят на фоне войны против Украины и глобального напряжения.

Параллельно, США и Китай также модернизируют свои ядерные силы, образуя новый виток ядерной конкуренции.

Эксперты не исключают, что российские объекты сейчас готовы к активизации ядерных испытаний, хотя сложно это подтвердить. Павел Подвиг отмечает:

"Россия имеет политику... держать объект в готовности к возобновлению испытаний, если это будет необходимо".

Ядерные угрозы РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, российский генерал Сергей Суровикин в октябре 2022 года рассматривал возможность нанесения тактического ядерного удара по ВСУ, чтобы остановить их продвижение через Днепр. Об этом стало известно из перехвата разговора американской стороной.

До этого момента разведка США оценивала вероятность такого исхода в 5-10%, но вскоре риск вырос до 50 процентов.

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