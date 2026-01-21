'Войны выигрывают дома': Стубб объяснил, почему Финляндия уже готова к нападению РФ

По словам президента Финляндии, его страна имеет "самые большие арктические силы в альянсе".

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна готова к российскому нападению, независимо от того, получит ли она поддержку США. Об этом он сказал во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, цитирует Business Insider.

Когда у Стубба спросили, может ли финская армия эффективно защититься от нападения РФ, он ответил:

"Да, мы можем".

Он также рассказал об обязательной военной службе в Финляндии, что отличает ее от многих других членов НАТО, и подчеркнул, что страна может мобилизовать 280 тысяч солдат за считанные недели.

Видео дня

"Вместе с Польшей мы имеем самую большую артиллерию в Европе. У нас есть ракеты большой дальности, наземные, морские и воздушные", - подчеркнул Стубб.

Президент пошутил, что Финляндия не закупала их, потому что беспокоилась о союзниках, таких как соседняя Швеция:

"У нас этого нет, потому что мы беспокоимся о Стокгольме".

В BI напомнили, что для Финляндии ключевой проблемой безопасности уже давно является Россия, с которой она имеет общую границу протяженностью около 1300 километров. Известно, что во время Второй мировой войны эти две страны вели ожесточенные войны.

Также Стубб подчеркнул воздушную силу Финляндии, которая имеет на вооружении 62 самолета F-18 и недавно приобретенные 64 истребителя F-35.

Известно, что эти самолеты являются американскими, поэтому для их работы нужна поддержка США. Лидер Финляндии уверен, что такая поддержка будет продолжена.

"Ваш следующий вопрос будет: летают ли они без американцев? Нет, не летают. Но верим ли мы, что они будут продолжать летать, потому что это в интересах Америки? Да", - добавил он.

Кроме того, Стубб подчеркнул, что Финляндия имеет "самые большие арктические силы в альянсе".

По его словам, сила страны заключается также в ее сосредоточении на подготовке гражданского населения.

"Я думаю, мы также должны понимать, что войны ведут на поле боя, но выигрывают их дома. Вот почему у нас есть гражданские укрытия для 4,4 миллиона финнов. Вот почему у нас есть безопасность поставок, благодаря которой у нас нет никаких проблем с нехваткой продовольствия, энергии или электросетей", - заверил политик.

В то же время он считает, что другие страны Европы также могут защитить себя.

Стубба также спросили, нужно ли Европе готовиться к защите от США, он ответил:

"Нет. Давайте не будем выдвигать гипотезы. Вернемся к реальности ситуации и посмотрим на нее с правильной перспективы".

В свою очередь президент Финляндии отверг идею о том, что НАТО может распасться из-за такой политической напряженности.

"Я думаю, что на самом деле мы находимся в процессе создания более сильного НАТО, чем мы видели с конца холодной войны", - подытожил он.

Оборона Финляндии - последние новости

Как писал УНИАН, в Финляндии повысят возраст всех резервистов с 2026 года. Согласно закону, все военнообязанные будут находиться в резерве, независимо от их воинского звания, до 65 лет. Теперь благодаря новому закону численность резерва увеличится на 125 000 призывников в течение переходного периода в 5 лет.

В то же время премьер-министр Финляндии Петтери Орпо рассказал, куда РФ перебросит войска, если заключит мирное соглашение с Украиной. По его словам, Россия в таком случае разместит свои войска на восточном фланге НАТО.

"Мы знаем, что даже когда в Украине наступит мир, Россия все равно будет оставаться угрозой. Очевидно, что они переместят свои военные силы ближе к нашей границе и к границе с Балтией. Понятно, что нам нужна финансовая поддержка [из Брюсселя]", - отметил Орпо.

Вас также могут заинтересовать новости: