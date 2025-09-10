Ранее о планах разместить "Орешник" в Беларуси сообщал Александр Лукашенко.

На территории Беларуси началось строительство новых военных баз, одна из которых может стать местом базирования российских ракетных комплексов средней дальности "Орешник". Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что журналисты украинского проекта "Схемы" совместно с белорусскими и эстонскими коллегами проанализировали спутниковые снимки и создали карту военных объектов Беларуси. Учтены как уже существующие базы, так и новые объекты, в том числе находящиеся на этапе строительства.

Внимание журналистов в частности привлекла военная база, которую строят вблизи села Павловка к югу от Минска. Строительство ведется с июня прошлого года и продолжается до сих пор, охватив сейчас более 2 квадратных километров.

Как отмечает издание, еще в советские времена здесь базировался Слуцкий 306-й ракетный полк стратегического назначения, на вооружении которого находились баллистические ракеты средней дальности Р-12 и мобильные ракетные комплексы "Пионер" и "Тополь".

После распада СССР и отказа Беларуси от ядерного арсенала, доставшегося ей в наследство, этот военный объект был покинут и заброшен. Однако теперь базу активно восстанавливают: вырубили лес, построили 13 складов боеприпасов, 3 ангара и заложили фундаменты еще ряда зданий.

В публичном пространстве Беларуси нет никаких упоминаний об этом строительстве. Нет не только официальных комментариев, но даже кадастровых документов в публичном доступе. Поэтому пока можно только предполагать, какое именно подразделение армии Беларуси или России будет там дислоцироваться.

Польский военный эксперт Конрад Музыка, ознакомившись с этими снимками, предположил, что это может быть местом дислокации российского ракетного комплекса "Орешник". Аналитик не верит, что руководство Беларуси планирует какие-то наступательные войны, но указывает на то, что россияне пока не демонстрируют намерений выходить из Беларуси.

Российский ракетный комплекс "Орешник"

Как писал УНИАН, "Орешник" - это новейшая российская баллистическая ракета средней дальности, которая, по оценкам экспертов, была создана на базе проекта РС-26 "Рубеж" и старых советских ракет этого типа.

По оценкам, ракета имеет дальность до 5,5 тысяч километров, способна развивать гиперзвуковую скорость - более 10 махов (около 12 000-13 600 км/ч) - и несет несколько боеголовок с суббоеприпасами.

Вероятно, ракета изначально спроектирована под использование именно ядерной боеголовки, хотя также может иметь и обычную фугасную, или даже кинетическую (без взрывчатки) боеголовку.

В июне 2025 года российский диктатор Владимир Путин объявил о начале серийного производства комплекса и его поступлении на вооружение

21 ноября 2024 года Россия осуществила удар этой ракетой по заводу "Южмаш" в Днепре. При этом последствия попадания были оценены как минимальные, поскольку агрессор использовал именно кинетическую боеголовку, которая просто врезалась в территорию завода на большой скорости без взрыва.

Беларуский диктатор Александр Лукашенко позже сообщал, что несколько ракетных комплексов "Орешник" будут базироваться на территории Беларуси.

