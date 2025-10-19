Авиаудары Израиля в ответ на обстрелы со стороны ХАМАС ставят под сомнение соглашение о перемирии, заключенное при посредничестве США.

Недельное перемирие между Израилем и ХАМАС оказалось на грани срыва после того, как в воскресенье израильские ВВС нанесли авиаудары по южной части сектора Газа, пишет Financial Times.

Армия обороны Израиля заявила, что действовала в ответ на "многочисленные атаки" боевиков ХАМАС, в частности снайперские и обстрелы из РПГ по израильским силам к востоку от так называемой желтой линии - границы, установленной согласно договоренности о прекращении огня.

Взамен ХАМАС отверг обвинения, заявив, что остаются преданным соглашению, и обвинил Израиль в попытке "найти наивные поводы для его нарушения".

Инцидент стал самым серьезным испытанием для недельного режима тишины, достигнутого при посредничестве президента США Дональда Трампа в рамках более широкого мирного плана, который должен был остановить двухлетнюю войну между Израилем и ХАМАС в Газе.

Перемирие в Газе

Как сообщал УНИАН, перемирие в Газе, достигнутое при посредничестве президента США Дональда Трампа, должно было стать первым шагом к завершению затяжной двухлетней войны между Израилем и ХАМАС. Договоренность предусматривала недельное прекращение боевых действий, постепенный отвод войск и открытие гуманитарных коридоров для гражданского населения.

Инициатива Трампа рассматривалась как часть более широкого дипломатического плана, направленного на стабилизацию Ближнего Востока и восстановление политического диалога между сторонами конфликта.

