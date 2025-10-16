Один из главных вопросов - сколько же ракет США могут отправить Украине.

Ракеты Tomahawk, которые президент США Дональд Трамп может потенциально передать Украине, обычно запускаются с кораблей или подводных лодок. Однако есть возможность запускать их и с суши. Для этого ВСУ понадобятся специальные пусковые установки — системы средней дальности Typhon армии США или же системы дальнего огня морской пехоты, пишет Financial Times.

В случае одобрения передачи ракет, их могут поставить относительно быстро. Вероятнее всего, управлять и обслуживать крылатые ракеты Tomahawk, если они будут поставлены Украине, будут американские подрядчики, а не украинские военные.

Высокопоставленный западный чиновник сообщил СМИ, что такой подход позволяет минимизировать риски эскалации и предотвратить передачу чувствительных технологий. Обучение украинских военных будет ограниченным, поскольку Tomahawk требуют сложных систем навигации и наведения, а их "черные ящики" находятся под контролем США.

Остается неизвестным и то, какое количество ракет "Томагавк" США будут готовы продать союзникам для последующей передачи Украине. Ведь американские военные "расходуют их быстрее, чем закупают". К примеру, с 2022 года США закупили лишь 202 ракеты, а использовали — с 2024 года — минимум 124 (против хуситов и Ирана).

"Если мы и предоставим "Томагавки", то это будет не очень большая партия, а это означает, что Зеленский должен будет очень осторожно подходить к их использованию", — отметил бывший заместитель помощника министра обороны США Джим Таунсенд. Ракеты должны будут использоваться только против наиболее стратегически важных целей с наибольшими шансами на успех.

Сейчас же в арсенале США могут находиться около 4150 ракет Tomahawk, считает бывший сотрудник Пентагона Марк Кансиан, подчеркнув, что американцы все же будут готовы расстаться с "сотнями" этих ракет.

Помимо практического использования, ракеты "Томагавк" послужили бы важным "политическим сигналом" из Вашингтона. Однако введение в войну в Украине может быть все же символическим, чем решительным. К тому же, США, вероятно, будут строго контролировать выбор целей, чтобы предотвратить эскалацию.

Ракеты "Томагавк" для Украины

Ранее УНИАН сообщал, чем уникальны "Томагавки" и почему Трамп может подарить их Украине. Благодаря большой дальности, точности и относительно низкой стоимости по сравнению с пилотируемыми ударами, "Томагавки" давно являются ключевым элементом арсенала Пентагона.

За более чем четыре десятилетия США применили в боевых действиях более 2 300 этих ракет.

Кроме того, возможную передачу Украине "Томагавков" прокомментировал и генсек НАТО Марк Рютте. В конце концов Путин должен сесть за стол переговоров.

