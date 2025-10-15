Целью продолжения оказания поддержки Украине должно быть достижение момента, чтобы российский диктатор Владимир Путин как инициатор войны, начал содержательные переговоры о прекращении войны. Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал на пресс-конференции после заседания министров обороны стран-членов Альянса в Брюсселе.
В частности, у Рютте спросили, поддерживает ли он поставки Соединенными Штатами крылатых ракет Tomahawk в Украину в связи с запланированной встречей президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского на этой неделе в Вашингтоне.
Как ответил Рютте, каждая страна-член Альянса должна сама комментировать потенциальные решения.
"Я не буду вдаваться в это, потому что это зависит от каждого отдельного союзника", - сказал Рютте.
В то же время, генеральный секретарь Альянса заверил, что "мы очень рады, что встреча состоится", и в частности, тот факт, что Трамп и Зеленский вместе так тесно сотрудничают. Рютте подчеркнул:
"Конечно, мы поддерживаем Украину везде, где только можем. Я лично нахожусь в контакте с президентом Зеленским и президентом Трампом. Поэтому, я думаю, что очень хорошо, у них будет эта встреча в пятницу. Потому что, в конце концов, нам надо достичь, чтобы Путин оказался за столом переговоров, начались содержательные переговоры, и чтобы он прекратил эту ужасную войну. Завершение должно быть долговременным".
По этой причине европейцы обсуждают гарантии безопасности для Украины вместе с Канадой и другими странами.
"И именно поэтому столь важно заявление Соединенных Штатов, что они хотят поддерживать эти гарантии безопасности, конечно, после того, как вступит в силу долгосрочное прекращение огня и мирное соглашение", - сказал Рютте.
Оружие для Украины
Как сообщал УНИАН, Зеленский намерен на этой неделе в Вашингтоне обсудить обсудить с Трампом последовательность шагов, которые планирует предложить американскому лидеру во время встречи. Главные темы повестки дня - противовоздушная оборона и украинские дальнобойные способности, чтобы давить на Россию.