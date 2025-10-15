В частности, потенциальные решения, которые могут касаться "Томагавков", должны комментировать исключительно Соединенные Штаты.

Целью продолжения оказания поддержки Украине должно быть достижение момента, чтобы российский диктатор Владимир Путин как инициатор войны, начал содержательные переговоры о прекращении войны. Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал на пресс-конференции после заседания министров обороны стран-членов Альянса в Брюсселе.

В частности, у Рютте спросили, поддерживает ли он поставки Соединенными Штатами крылатых ракет Tomahawk в Украину в связи с запланированной встречей президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского на этой неделе в Вашингтоне.

Как ответил Рютте, каждая страна-член Альянса должна сама комментировать потенциальные решения.

"Я не буду вдаваться в это, потому что это зависит от каждого отдельного союзника", - сказал Рютте.

В то же время, генеральный секретарь Альянса заверил, что "мы очень рады, что встреча состоится", и в частности, тот факт, что Трамп и Зеленский вместе так тесно сотрудничают. Рютте подчеркнул:

"Конечно, мы поддерживаем Украину везде, где только можем. Я лично нахожусь в контакте с президентом Зеленским и президентом Трампом. Поэтому, я думаю, что очень хорошо, у них будет эта встреча в пятницу. Потому что, в конце концов, нам надо достичь, чтобы Путин оказался за столом переговоров, начались содержательные переговоры, и чтобы он прекратил эту ужасную войну. Завершение должно быть долговременным".

По этой причине европейцы обсуждают гарантии безопасности для Украины вместе с Канадой и другими странами.

"И именно поэтому столь важно заявление Соединенных Штатов, что они хотят поддерживать эти гарантии безопасности, конечно, после того, как вступит в силу долгосрочное прекращение огня и мирное соглашение", - сказал Рютте.

Оружие для Украины

Как сообщал УНИАН, Зеленский намерен на этой неделе в Вашингтоне обсудить обсудить с Трампом последовательность шагов, которые планирует предложить американскому лидеру во время встречи. Главные темы повестки дня - противовоздушная оборона и украинские дальнобойные способности, чтобы давить на Россию.

