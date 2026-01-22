Неудача для Зеленского: FT оценила переговоры с Трампом в Давосе

По данным издания, стороны не завершили работу над документами, согласованными представителями США и Украины накануне саммита, и не подписали их.

Президент Украины Владимир Зеленский не смог договориться о послевоенном восстановлении и гарантиях безопасности Украине на встрече с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Давосе. Об этом сообщила газета Financial Times, назвав произошедшее неудачей украинского лидера.

Отмечается, что документы, которые Зеленский надеялся согласовать, были согласованы с американскими чиновниками перед саммитом в Давосе. Однако их обсуждение не было завершено, и они не были подписаны.

Зеленский пытался убедить Трампа взять на себя дополнительные обязательства по поддержке Украины, подчеркивает газета. Тем не менее, после переговоров с украинским президентом американский лидер покинул Давос, не заключив никаких соглашений, добавляет FT.

Видео дня

Издание отметило, что переговоры с Трампом, покинувшего Давос после часовой встречи, стало неудачей для Зеленского.

Встреча Зеленского с Трампом

Сам Зеленский, комментируя переговоры с Трампом, сказал, что документы по окончанию войны "практически готовы". По его словам, они обсуждали в том числе защиту украинского неба. Переговоры он назвал плодотворными.

Встреча Зеленского и Трампа длилась чуть больше часа. По словам советника президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрия Литвина, встреча была хорошей.

В то же время Axios пишет, что это была одна из лучших встреч двух президентов, и Дональд Трамп был в хорошем настроении.

В свою очередь, Трамп назвал встречу с Зеленским "очень хорошей". В пятницу и субботу запланирована трехсторонняя встреча с участием переговорщиков России, Украины и США.

Вас также могут заинтересовать новости: