Берлин рассматривает возможность отправить Шредера на переговоры по Украине, - The Telegraph

Бывший канцлер может быть назначен в пару с президентом на переговорах с Москвой после того, как Берлин первоначально отклонил предложение Кремля.

Германия рассматривает возможность предоставления Герхарду Шредеру, бывшему канцлеру и другу российского диктатора Владимира Путина, статуса посланника на переговорах с Украиной.

Как пишет The Telegraph, Берлин одобряет идею участия Шредера в переговорах, но есть условие - он будет выступать в паре с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Назначение Шредера российским автократом произошло после того, как Евросоюз заявил о желании вести прямые переговоры с Кремлем, но пока не увидел никаких признаков готовности к переговорам со стороны Москвы", - написало издание.

Отмечается, что немецкие официальные лица первоначально отвергли эту идею. "Мы приняли к сведению это заявление", - сообщил изданию источник в правительстве Германии, назвав его "одним из серии фиктивных предложений" от Кремля.

"Это часть хорошо известной гибридной стратегии России. Однако Германия и Европа не позволят себя разделить", - добавил источник.

Издание подчеркнуло, что Берлин дал понять, что рассмотрит возможность прямых переговоров только после того, как Москва продемонстрирует готовность отступить от своих "красных линий" в деле прекращения конфликта.

Появляются слухи

Вчера появился слух о том, что в правительстве Германии обсуждают вопрос о том, нужно ли отправлять Шредера как одного из двух переговорщиков вместе с Штайнмайером.

В Берлине несколько влиятельных политиков положительно отреагировали на идею привлечения скандально известного бывшего канцлера в качестве посредника.

Предложение следует "серьезно рассмотреть" и "не отвергать сразу", – заявил Адис Ахметович, представитель Социал-демократической партии.

На вопрос The Telegraph о том, рассматривается ли возможность создания дуэта Шредер-Штайнмайер, источник в правительстве Германии ответил, что "Европа и США сформировали переговорные команды", добавив, что Европа должна быть "за столом" переговоров.

Кто такие Шредер и Штайнмайер

Штайнмайер, занимавший пост министра иностранных дел Германии при Ангеле Меркель, принимал активное участие в переговорах относительно российской оккупанции Крыма в 2014 году.

А Шредер был канцлером Германии, когда Путин впервые пришел к власти, и между ними завязалась тесная дружба, которая сохранилась и по сей день.

Вскоре после ухода от власти Шредер вошел в состав советов директоров нескольких российских государственных энергетических компаний и лоббировал расширение газопровода "Северный поток", по которому газ доставлялся напрямую из России по дну Балтийского моря.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Шредер по собственной инициативе отправился в Москву, пытаясь помочь урегулировать конфликт.

