В КНДР сделали громкое заявление после сообщений о новых солдатов для войны РФ в Украине

Известно, что КНДР поставляет войска и вооружение для поддержки войны России.

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына осудила призывы к денуклеаризации, заявив, что ядерное оружие страны является ее "самым мощным щитом". В то же время Украина предупредила, что к военным действиям РФ могут присоединиться еще больше солдат КНДР. Об этом пишет Bloomberg.

"Позиция КНДР решительна и четка: ядерное сдерживание является самым надежным щитом национального суверенитета и высшей гарантией его защиты", - подчеркнула Ким Ё Чжон в заявлении.

Она высказала эти замечания, критикуя совместное заявление министров иностранных дел на Региональном форуме АСЕАН. По словам сестры лидера КНДР, ядерный статус Северной Кореи является "окончательным и необратимым", а ее "ядерный потенциал будет последовательно обновляться без каких-либо задержек".

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Такое заявление появилось после того, как президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия хочет получить от Северной Кореи еще 30 тысяч солдат и дополнительные пусковые установки для баллистических ракет, не указав источник этой информации.

"С июня в Воронежской области России продолжаются подготовительные работы к их приему", - предупредил глава государства.

В то же время официальные лица США и Южной Кореи подчеркнули, что КНДР поставляет войска и вооружение для поддержки войны России против Украины.

"На прошлой неделе министр иностранных дел Северной Кореи Чо Сон Хю встретилась с президентом России Владимиром Путиным, который поблагодарил Северную Корею за поддержку его военных усилий", - напомнило агентство Bloomberg.

КНДР и Россия - последние новости

Ранее президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов АОПА Украина Геннадий Хазан заявил, что в Россию завезли десятки ракет из КНДР, которыми будут наносить удары по Украине. По его словам, баллистика - это любое физическое тело, движущееся по баллистической траектории.

"Поэтому есть баллистические ракеты, есть крылатые ракеты, и это разные вещи. Это средство, с помощью которого ракета доставляется к цели по баллистической траектории. Существует множество различных типов ракет. Они летают на разные расстояния. К большому сожалению, до Киева долетают те ракеты, хотя там будут и на 400 км, то есть на меньшие расстояния", - сказал эксперт.

Также эксперты считают, что КНДР использует уроки войны РФ против Украины для подготовки к новому конфликту. Кроме того, КНДР работает над расширением производства как дронов "Шахед", так и более мелких БПЛА при содействии РФ.

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