Американцы жалуются на то, что правление Трампа становится все более милитаризованным и авторитарным.

В Соединенных Штатах в субботу люди вышли на общенациональный митинг - по всей стране проходит акция "Нет королям" (No Kings) в знак протеста против политики администрации президента Дональда Трампа, пишет CNN.

По данным издания, всего запланировано более 2500 мероприятий, на которые, как ожидается, соберутся миллионы участников.

Организаторы митингов говорят, что потребность в массовых акциях назрела в связи с тем, что правление Трампа становится все более милитаризованным и авторитарным. В частности, указывают на масштабные рейды и развертывание войск в штатах, возглавляемых демократами.

Видео дня

Во время протестов люди держат лозунги "Нет королям", "Люди вместо миллиардеров". Также они скандируют в мегафоны лозунги: "Вот как выглядит демократия", "Ни ненависти, ни страха - иммигранты здесь приветствуются".

Одна из участниц марша "Нет королям" в Нью-Йорке рассказала изданию, что она протестует с 1960-х годов, однако на этот раз, говорит, ощущения другие.

"В 60-х годах мы хотели расширить права - права женщин, права геев, права меньшинств, избирательные права. Но сейчас у нас забирают все это. Теперь под угрозой находится вся наша демократия, основные принципы, пресса, судебная система", - рассказала женщина.

Другая протестующая, говорится в статье, держала плакат "Мы протестуем, потому что любим Америку и хотим, чтобы она вернулась". Она описала свои чувства как "чувство большой грусти, потери и страха" во времена администрации Трампа.

"Я надеюсь, что вместе мы все сможем спасти демократию", - сказала она.

Издание напомнило, что протесты происходят еще и на фоне шатдауна в США, когда законодатели-республиканцы и Белый дом противостоят с демократами по законопроекту о финансировании правительства.

Шатдаун в США

Как сообщал ранее УНИАН, в начале октября впервые за семь лет США погрузились в шатдаун. Это произошло из-за того, что Конгресс не успел принять законопроект о финансировании правительства до начала нового финансового года. Республиканцы и демократы не смогли договориться, в частности, о субсидиях на медицинское страхование.

Эксперты Defense Express, анализируя, сколько может длиться шатдаун в США, рассказали, что с 1976 года, когда он стал возможным из-за изменений в законодательстве, было 27 шатдаунов, и из них только 3 были "полными". Нынешний - тоже "полный". При этом продолжительность таких "шатдаунов", отметили они, никак не регламентирована. Самый длинный "полный шатдаун" был с 1 по 17 октября 2013 года при президентстве Барака Обамы из-за закона о доступном медицинском обслуживании. По приблизительным оценкам это стоило 2-2,5 млрд долларов бюджета и до 6 млрд долларов экономических потерь, напомнили эксперты.

7 октября стало понятно, что шатдаун в США будет продолжаться и дальше, поскольку Сенат не проголосовал за финансирование правительства. Отмечалось, что законодателям не удалось продвинуть ни предложения демократов, ни республиканцев. Главным камнем преткновения стал Obamacare - Закон о доступном здравоохранении. Демократы хотят продолжения расширенных налоговых льгот на страховые взносы, тогда как Республиканская партия говорит, что этот вопрос следует отложить до конца года.

Вас также могут заинтересовать новости: