Трамп ранее публично говорил о том, что не против встретиться с лидером КНДР.

Чиновники из администрации президента США Дональда Трампа в частном порядке обсуждали возможность организации встречи американского лидера с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что в ходе обсуждений предлагалось провести такую встречу во время визита Трампа в Азию в ноябре. По словам источников, американские чиновники еще не приступили к серьезному логистическому планированию, необходимому для организации такого визита.

Собеседники издания заявили, что пока между Вашингтоном и Пхеньяном не было никаких контактов. Они добавили, что первоначальное обращение Трампа к Ким Чен Ыну в начале 2025 года так и не получило ответа.

В издании напомнили, что ранее Трамп публично выразил желание встретиться с лидером КНДР. В его первый президентский срок была организована встреча с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне менее чем через 48 часов после того, как он опубликовал в соцсетях приглашение встретиться.

Источники отметили, что интерес Трампа к потенциальной встрече с Ким Чен Ыном был первоначально пробужден после того, как он принял в Белом доме президента Южной Кореи Ли Чжэ Мён. Тогда глава Сеула пригласил президента США принять участие в собрании министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и заявил, что этот саммит может предоставить Трампу возможность встретиться с главой КНДР.

В издании добавили, что в прошлом месяце Ким Чен Ын также выразил готовность встретиться с Трампом во время выступления перед северокорейским парламентом. Он подчеркнул, что у него остались хорошие воспоминания о президенте США.

Ким Чен Ын заявил о готовности к переговорам с Трампом - что известно

Напомним, что в сентябре северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что открыт к переговорам с США. Тем не менее он уточнил, что это возможно, только если Вашингтон перестанет настаивать на отказе его страны от ядерного оружия.

Ким заявил, что "до сих пор хранит теплые воспоминания о президенте США Дональде Трампе". Он добавил, что никогда не откажется от ядерного арсенала ради снятия санкций.

