В США сейчас "полный шатдаун", который означает фактическую заморозку всех правительственных процессов, в том числе и вопрос оружия для Украины.

В США не смогли согласовать бюджет на следующий финансовый год, который стартовал 1 октября, поэтому правительство страны частично приостановило работу. Как объясняют эксперты Defense Express, это так называемый "полный шатдаун", поскольку он охватывает все государственные органы и предусматривает отправку абсолютного большинства работников всех служб и ведомств в неоплачиваемые отпуска.

Это означает, что на рабочих местах должны остаться только те чиновники, от работы которых зависит жизненно важные государственные функции, а большая часть правительственной деятельности замораживается или замедляется. В частности, это касается переговоров по вооружению для Украины - из-за отсутствия людей, которые будут готовить все необходимые бумаги, объясняют аналитики.

Сколько может длиться такой шатдаун

Как отмечают эксперты, с 1976 года, когда он стал возможным из-за изменений в законодательстве, было 27 шатдаунов, и из них только 3 были "полными". При этом продолжительность таких шатдаунов никак не регламентирована.

"Самый длительный "полный шатдаун" был с 1 по 17 октября 2013 года, 16 суток, при президентстве Барака Обамы из-за закона о доступном медицинском обслуживании. По приблизительным оценкам это стоило 2-2,5 млрд долларов бюджета и до 6 млрд долларов экономических потерь", - говорится в статье.

В то же время при первой каденции Дональда Трампа состоялся самый длинный частичный шатдаун - из-за вопроса финансирования "стены" на границе с Мексикой. Он длился с 22 января 2018 по 25 февраля 2019 года. Этот шатдаун фактически не коснулся большей части чиновников, 420 тысяч продолжили работать, включая все службы безопасности и ведомства. Но 380 тысяч чиновников из большинства гражданских ведомств на 35 дней ушли в отпуск.

Шатдаун в США - что известно

1 октября в США наступил шатдаун, когда Конгресс не успел принять законопроект о финансировании правительства до начала нового финансового года. Это стало третьим прекращением работы федеральных учреждений при президенте Дональде Трампе.

СМИ отмечали, что из-за шатдауна заморожены украинско-американские переговоры о поставках оружия. Сотни тысяч федеральных служащих отправлены в отпуск, и встречи с украинскими представителями сорвались.

