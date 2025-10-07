Законодателям не удалось продвинуть ни предложения демократов, ни республиканцев.

В Сенате США провалились два голосования по возобновлению работы правительства, сообщает CNN.

Отмечается, что законодателям не удалось продвинуть ни предложения демократов, ни республиканцев.

Главным камнем преткновения стал Obamacare - Закон о доступном здравоохранении. Демократы хотят продления расширенных налоговых льгот на страховые взносы, тогда как Республиканская партия говорит, что этот вопрос следует отложить до конца года.

В понедельник сенаторы-демократы и республиканцы выразили сожаление по поводу отсутствия прогресса в прекращении блокирования работы правительства.

"Сегодня День сурка... Это абсолютное удержание американского народа в заложниках, попытка добиться своего", - сказал сенатор-республиканец Джим Джастис после того, как голосование за законопроект Республиканской партии о временном финансировании в пятый раз провалилось.

Некоторые сенаторы-демократы раскритиковали отсутствие официальных переговоров со своими коллегами-республиканцами.

"Много разговоров, но нет ничего структурированного. В этом проблема", - сказал сенатор-демократ Питер Уэлч.

Республиканец Майком Раундс, который участвовал в нескольких неформальных двухпартийных встречах со своими коллегами в Сенате, сказал, что значительного прогресса в переговорах не достигнуто.

"Но мы все еще говорим и все еще пытаемся объяснить, что как только закончится прекращение действия режима "шатдауна", мы сможем действительно начать переговоры по многим из этих вопросов, включая все законопроекты об ассигнованиях, NDAA, и мы знаем, что есть возможности для внесения поправок ко всему этому", - отметил Раундс.

Шатдаун в США

Как сообщалось ранее, в начале октября впервые за семь лет США погрузились в шатдаун, ведь Конгресс не успел принять законопроект о финансировании правительства до начала нового финансового года. Переговоры между республиканцами и демократами зашли в тупик из-за субсидий на медицинское страхование.

Отмечалось, что Белый дом готовит массовые увольнения в ряде учреждений через шатдаун. Президент Дональд Трамп провел встречу с директором Административно-бюджетного управления Расселом Воутом, после чего заявил в своей соцсети Truth Social, что они рассматривают, "какие из многих продемократических агентств" подлежат сокращению и будут ли эти шаги временными или постоянными.

Эксперты Defense Express заявили, что это "полный шатдаун", поскольку охватывает все государственные органы и предусматривает отправку абсолютного большинства работников всех служб и ведомств в неоплачиваемые отпуска. Это значит, что на рабочих местах должны остаться только те должностные лица, от работы которых зависят жизненно важные государственные функции, а большая часть правительственной деятельности замораживается или замедляется.

