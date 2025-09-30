Речь идет о 12 наиболее критических позициях, среди которых и ракеты для Patriot.

В Пентагоне считают недостаточным уровень запасов оружия, которыми США будут располагать на случай военного конфликта с Китаем. Министерство призвало поставщиков ракет удвоить или даже в четыре раза увеличить темпы производства по чрезвычайно напряженному графику. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

Источники рассказали изданию, что усилия по ускорению производства необходимого оружия реализуются через серию встреч на высоком уровне между руководством Пентагона и высокопоставленными представителями нескольких американских производителей ракет. Активное участие в процессе принимает заместитель министра обороны Стив Файнберг.

Летом министерство провело круглый стол с ведущими поставщиками ракет, где обсуждали ускорение производства боеприпасов. Там производителям оружия было предложено подробно описать, как они могут увеличить производство в 2,5 раза по сравнению с текущими объемами с помощью мер, которые будут приняты в течение следующих 6, 18 и 24 месяцев. Военные также попросили поставщиков описать, как они могут привлечь новый частный капитал и потенциально лицензировать свою технологию сторонним производителям.

По словам источников издания, новые усилия по ускорению производства сосредоточены на 12 видах оружия, которые Пентагон хочет иметь в запасе на случай потенциального конфликта с Китаем. В список входят ракеты-перехватчики Patriot, противокорабельные ракеты большой дальности, ракеты Standard Missile-6, ракеты Precision Strike и ракеты Joint Air-Surface Standoff. Patriot является особым приоритетом, поскольку Lockheed не успевает удовлетворять растущий мировой спрос.

"Некоторые люди, вовлеченные в эти усилия как внутри правительства, так и вне его, опасаются, что цели правительства являются нереалистичными. Полная сборка отдельной ракеты может занять два года. Испытания и сертификация оружия от новых поставщиков как безопасного и надежного для использования американскими военными может занять несколько месяцев и сотни миллионов долларов", - пишет WSJ.

Активные усилия по наращиванию производства оружия военные чиновники США начали проявлять после вторжения России в Украину в 2022 году. В частности, администрация Байдена начала усилия по повышению темпов производства боеприпасов и устранению перебоев в цепочке поставок в 2023 году.

С тех пор новые заказы на ракеты не успевают за стремительным ростом использования дорогостоящих перехватчиков, включая ракеты для Patriot, используемые для защиты Украины от усиления российских бомбардировок. Журналисты пишут, что американские чиновники хотят иметь больше таких перехватывающих ракет для защиты баз и союзников в Тихоокеанском регионе.

Также арсеналы США опустошил 12-дневный конфликт между Израилем и Ираном, когда были выпущены сотни высокотехнологичных ракет.

Ситуация в Пентагоне

Напомним, что новая оборонная стратегия администрации Дональда Трампа выявила раскол между политическим и военным руководством Пентагона. Некоторые генералы критиковали министра Пита Гегсета за изменение приоритетов США в военной сфере. При этом многие военные лидеры опасаются массовых увольнений или радикальной реорганизации структуры боевых командований и военной иерархии.

