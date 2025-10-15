Новые сирийские власти видят в России партнера, который поможет сдержать давление Израиля.

Новые власти Сирии "уважают" все ранее заключенные межгосударственные соглашения с Россией и стремятся развивать "стратегические" отношения с ней. Об этом во время визита в Москву заявил новый президент Сирии Ахмад аш-Шараа, пишет сирийское агентство Sana.

"Мы уважаем все заключенные ранее соглашения и стремимся по-новому определить характер этих отношений - на основе независимости сирийского государства и национального суверенитета. Целостность, единство и безопасность Сирии напрямую связаны со стабильностью в регионе и в мире", - сказал аш-Шараа.

После переговоров лидеров государств заявление для прессы сделал вице-премьер-министр России Александр Новак. По его словам, Москва хочет работать над нефтяными проектами в Сирии и помогать ей восстанавливать энергетическую, железнодорожную и другую инфраструктуру, разрушенную за годы гражданской войны. По его словам, оба лидера подробно обсудили этот вопрос.

Видео дня

"Российские компании уже давно работают в Сирии, на нефтяных месторождениях. Есть месторождения, которые нуждаются в разработке, есть те, что законсервированы, и новые месторождения. Мы готовы участвовать", - сказал Новак.

Как пишет Reuters, еще перед переговорами Кремль анонсировал обсуждение судьбы двух российских военных баз в Сирии - авиабазы Хмеймим и военно-морского порта в Тартусе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал предположение, что Дамаск заинтересован в сохранении российских военных баз.

В то же время источники Reuters говорят, что сирийские чиновники стремятся получить от России гарантии, что она не будет вооружать силы, которые поддерживали режим Асада. Также сирийское правительство, по словам источников, надеется получить от России помощь в восстановлении сирийской армии.

Кроме того два сирийских источника сообщили Reuters, что президент аш-Шараа использует переговоры, чтобы официально обратиться к Москве с просьбой выдать бывшего президента-беглеца Башара Асада для суда за его преступления против собственного народа.

Как пишет Reuters, президент аш-Шараа заинтересован в сотрудничестве с Россией, чтобы противостоять требованиям Израиля по более широкой демилитаризованной зоне на юге Сирии. В частности он хочет поднять вопрос передислокации российской военной полиции как гаранта от дальнейших израильских посягательств.

Последние новости Сирии

Как писал УНИАН, в конце сентября стало известно, что новые власти Сирии выдали ордер на арест бывшего президента-беглеца Башара Асада, который скрывается в России. Формально ордер базируется на событиях еще первого года гражданской войны, но полный список претензий к бывшему диктатору значительно длиннее.

Уже в начале октября западные СМИ сообщили, что Башар Асад начетбо был госпитализирован в Москве с симптомами отравления. Вроде бы это произошло 20 сентября. Он находился в критическом состоянии и попал в реанимацию, но после 9 дней лечения его выписали в стабильном состоянии. Отмечается, что отравление произошло на его частной вилле под Москвой, тщательно охраняемой российскими спецслужбами.

Вас также могут заинтересовать новости: