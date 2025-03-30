По словам временного президента Сирии, новое правительство будет отражать "созидание и перемены".

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что в стране сформирован новый кабинет министров. Он подчеркнул, что новое правительство будет восстанавливать государственные институты на основе "подотчетности и прозрачности", сообщает Anadolu Agency.

"Наша страна вступает в новый исторический период на своем пути к лучшему будущему", - сказал аш-Шараа.

По словам временного президента Сирии, новое правительство будет отражать "созидание и перемены". Он добавил, что кабинет министров возьмется за реконструкцию страны и проведет большое количество реформ.

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Отмечается, что это первое правительство Сирии, которое будет работать после свержения диктатора Башара Асада. После его побега в стране было сформировано переходное временное правительство.

В издании поделились, что министр иностранных дел Асаад Хасан аш-Шибани и глава Минобороны Мурхаф Абу Касра сохранили свои должности в новом кабинете министров Сирии. Главой МИД решили назначить Анаса Хасана Хаттаба, который во временной администрации был главой Службы общей разведки.

Сирия - последние новости

Ранее в издании Al Arabia со ссылкой на собственные источники сообщали, что новые власти Сирии подали в Россию официальный запрос на экстрадицию свергнутого диктатора-беглеца Башара Асада. Россияне уже отказывали сирийцам в просьбе вернуть деньги, которые вывел из страны Асад.

Кроме того, издание Bild писало, что в Сирии временное правительство казнило сотни гражданских. В издании отметили, что чаще всего расстрелы мирных жителей происходят в западных прибрежных районах страны.

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