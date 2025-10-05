Путин не защитил: бывшего сирийского диктатора могли отравить, - СМИ

Башар Асад попал в реанимацию с симптомами серьезного отравления.

Сирийский диктатор Башар Асад, который скрывается в России, вероятно, пережил тяжелое отравление. Недавно его госпитализировали с симптомами отравления, пишет New York Post.

По данным издания, 20 сентября Асада доставили в отделение неотложной помощи в частную больницу под Москвой. Он был в критическом состоянии и попал в реанимацию. В больнице он провел девять дней и был выписан после стабилизации, сообщается со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.

"Его отравили дома на вилле под Москвой, которая охраняется российскими властями", - говорится в статье.

При этом отмечается, что передвижения Асада ограничены, но у него много посетителей на вилле.

В сообщении сирийских источников указывается, что пока неизвестны причины возможного отравления и нельзя утверждать, что от Асада действительно планировали избавиться.

"Только сторона, которая проводила операцию, знает, была ли она направлена на убийство Башара Асада, или на то, чтобы опорочить российское правительство", - добавляется в сообщении.

Источники издания утверждают, что правительство России не имеет никакого отношения к отравлению. Но предполагают, что "это могло быть сделано с целью обвинить российское правительство" и показать, "что президент Путин не способен его защитить".

Официально в России не комментируют этот вопрос.

Как живет Башар Асад в России

Напомним, что в прошлом году Асад покинул Сирию после революции и скрывается в Москве вместе с семьей. При этом его жена, которая имеет британское гражданство, по данным СМИ, ведет переговоры о разводе и переезде в Лондон. Она подала запрос в суд и ждет решения.

Также СМИ пишут, что Асад живет со строгими ограничениями, без права заниматься публичной деятельностью. А его активы заморожены.

Тем временем в Ливане при попытке сесть в самолет задержали двух женщин - близких родственниц семьи Асадов. По данным СМИ, это были жена и дочь двоюродного брата бывшего диктатора, которые нелегально попали в Ливан. Свекор и дедушка этих женщин - Рифат Асад. Это дядя Башара Асада, которого считают ответственным за обстрелы гражданских городов и массовую гибель граждан.

