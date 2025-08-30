Посол США при НАТО: Трамп дает Украине возможности наносить глубокие удары

Политика Трампа "очень отличается от того, что сделал Байден", отметил дипломат.

Соединенные Штаты под руководством Дональда Трампа начали предоставлять Украине новые возможности для наступления.

"Трамп обеспечивает Украину возможностью продолжать обороняться, предоставляя ей более широкие возможности для нанесения ударов, которые могут помочь ей в наступлении. За последний месяц они уже вывели из строя около 20% нефтеперерабатывающих мощностей России", - заявил посол США при НАТО Мэтт Уиттакер в эфире Fox News.

По его словам, политика нынешнего президента США существенно отличается от предшественника. "Скорее всего, украинцы их (возможности - УНИАН) будут использовать, и это, очевидно, очень отличается от того, что сделал Джо Байден", - подчеркнул дипломат.

Недавно Вашингтон одобрил продажу Украине 3350 ракет большой дальности (ERAM) на сумму 850 миллионов долларов. Финансирование сделки обеспечили Дания, Нидерланды и Норвегия. Дальность полета этих ракет составляет от 150 до 280 миль, однако условия их использования пока остаются неопределенными.

Комментируя возможную встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, Виттакер отметил: "Трамп даст Путину столько времени, сколько будет необходимо".

"Обе стороны до сих пор ведут переговоры, и это хорошо", - добавил посол.

Новое оружие для Украины

США одобрили продажу нового оружия Украине. Речь идет о вооружении на общую на сумму примерно 825 миллионов долларов. Ожидается поставка 3350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) и такого же количества систем GPS/INS с модулем SAASM. Отмечается, что украинское правительство направило запрос на приобретение ракет.

Как пишет Defense Express, ERAM - это не конкретная ракета, а проект, в рамках которого разрабатываются как минимум два типа вооружения. Ориентировочная средняя цена одной ракеты составляет около $246 тысяч, что считается умеренной стоимостью для оружия с дальностью до 400 км.

По мощности ERAM уступает традиционным крылатым ракетам JASSM, однако главное преимущество - массовость и доступность, пишет BI.

