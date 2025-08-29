Отмечается, что украинское правительство направило запрос на приобретение 3350 ракет.

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки одобрил возможную продажу боеприпасов Украине. Речь идет об оружии на общую на сумму примерно 825 миллионов долларов.

Как сообщает Агентство сотрудничества в области обороны США, речь о 3350 ракетах Extended Range Attack Munition (ERAM) и такого же количества систем GPS/INS с модулем SAASM. Отмечается, что украинское правительство направило запрос на приобретение ракет.

В этот пакет также войдет вспомогательное оборудование, запасные части, помощь по ремонту, программное обеспечение и тому подобное. Для приобретения ракет Украина привлечет финансирование от Дании, Нидерландов и Норвегии. Также будут использованы средства из программы международного военного финансирования (FMF) США.

Главными подрядчиками будут компании Zone 5 Technologies и CoAspire. Отмечается, что продажа ракет не потребует командировки в Украину дополнительных представителей правительства США или подрядчика и не будет иметь негативного влияния на обороноспособность США.

Оружие для Украины: другие новости

Чешская инициатива Darek pro Putin ("Подарок для Путина") передала Украине вертолет, для покупки которого был объявлен сбор. Black Hawk UH-60 удалось приобрести благодаря пожертвованиям от тысяч людей. Чешская Республика стала первой страной в мире, граждане которой подарили Украине вертолет.

Тем временем в Бельгии заявили, что могут передать Украине истребители F-16 уже в следующем месяце. Страна также работает в составе коалиции по ПВО и разминированию.

