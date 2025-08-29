Государственный департамент Соединенных Штатов Америки одобрил возможную продажу боеприпасов Украине. Речь идет об оружии на общую на сумму примерно 825 миллионов долларов.
Как сообщает Агентство сотрудничества в области обороны США, речь о 3350 ракетах Extended Range Attack Munition (ERAM) и такого же количества систем GPS/INS с модулем SAASM. Отмечается, что украинское правительство направило запрос на приобретение ракет.
В этот пакет также войдет вспомогательное оборудование, запасные части, помощь по ремонту, программное обеспечение и тому подобное. Для приобретения ракет Украина привлечет финансирование от Дании, Нидерландов и Норвегии. Также будут использованы средства из программы международного военного финансирования (FMF) США.
Главными подрядчиками будут компании Zone 5 Technologies и CoAspire. Отмечается, что продажа ракет не потребует командировки в Украину дополнительных представителей правительства США или подрядчика и не будет иметь негативного влияния на обороноспособность США.
Оружие для Украины: другие новости
Чешская инициатива Darek pro Putin ("Подарок для Путина") передала Украине вертолет, для покупки которого был объявлен сбор. Black Hawk UH-60 удалось приобрести благодаря пожертвованиям от тысяч людей. Чешская Республика стала первой страной в мире, граждане которой подарили Украине вертолет.
Тем временем в Бельгии заявили, что могут передать Украине истребители F-16 уже в следующем месяце. Страна также работает в составе коалиции по ПВО и разминированию.