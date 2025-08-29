Украина получит разрешение на закупку более трех тысяч крылатых ракет ERAM с дальностью до 400 км, а финансирование обеспечат США и европейские партнеры.

Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны США (DSCA) предоставило Украине разрешение на закупку дальнобойных крылатых ракет Extended Range Attack Munition(ERAM). Речь идет о возможности приобретения до 3350 ракет вместе с оборудованием и сопутствующими услугами на сумму до 825 млн долларов.

Как пишет Defense Express, несмотря на то, что заказчиком выступает Украина, финансирование покроют Дания, Нидерланды, Норвегия и США в рамках программы Foreign Military Financing. В DSCA отметили, что указанная сумма является максимальной, а конечная стоимость может быть меньше в зависимости от количества заказанных ракет.

Две разные ракеты под одним названием

ERAM - это не конкретная ракета, а проект, в рамках которого разрабатываются как минимум два типа вооружения. Исполнителями выступают Zone 5 Technologies и CoAspire. Ориентировочная средняя цена одной ракеты составляет около $246 тысяч, что считается умеренной стоимостью для оружия с дальностью до 400 км.

Ракеты этого класса имеют массу около 227 кг (500 фунтов), что означает относительно небольшую боевую часть. В то же время их характеристики включают дальность в 400 км, скорость около 0,6 Маха и высокоточное наведение.

RAACM от CoAspire

Одна из разработок - ракета RAACM от CoAspire, которая уже проходит испытания и создается с применением 3D-печати. Именно эта модель считается фаворитом для поставки Украине.

Rusty Dagger от Zone 5 Technologies

Вторая ракета - Rusty Dagger от Zone 5 Technologies, которая участвует и в другой программе для ВВС США - Enterprise Test Vehicle (ETV). По заявлениям разработчиков, ее дальность может достигать до 900 км, хотя это, вероятно, без боевой части.

Кроме того, Rusty Dagger получила системы TERCOM/DSMAC и визуальную навигацию, что делает ее менее зависимой от спутникового сигнала. Она также создана с учетом технологий малозаметности - специальной формы корпуса, использования радиопрозрачных материалов и скрытого размещения двигателя.

Новые ракеты для Украины

Как сообщал УНИАН, Государственный департамент Соединенных Штатов Америки одобрил возможную продажу боеприпасов Украине. Речь идет об оружии на общую на сумму примерно 825 миллионов долларов.

Речь о 3350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) и такого же количества систем GPS/INS с модулем SAASM. Отмечается, что украинское правительство направило запрос на приобретение ракет.

