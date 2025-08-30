Новые мини-крылатые ракеты: BI раскрыл главный секрет ракет ERAM, которые получит Украина

Вашингтон будет сохранять контроль над применением ракет - удары по России могут быть ограничены.

Украина получит новую мини-крылатую ракету США для ударов на большом расстоянии. Вскоре это оружие уже окажется в руках Вооруженных сил Украины, пишет Business Insider.

Администрация Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3350 мини-крылатых ракет большой дальности ERAM, созданных для массового производства и применения в боевых действиях против России. Вместе с боеприпасами будет передано такое же количество систем наведения и средств борьбы с препятствиями.

Общая стоимость пакета составляет 850 миллионов долларов. Финансирование частично возьмут на себя Дания, Нидерланды, Норвегия и программа США по поддержке иностранных военных операций.

"Эта продажа улучшит возможности Украины противостоять текущим и будущим угрозам, дополнительно оснастив ее для проведения миссий самообороны и региональной безопасности", - говорится в заявлении Госдепартамента США.

Технические характеристики ERAM

Дальность полета: до 287 миль (около 460 км).

Боеголовка: 500 фунтов (226 кг).

Скорость: не менее 460 миль/ч (740 км/ч).

Носители: самолеты F-16 Fighting Falcon и другие.

Производство: не менее 1000 ракет в год в течение двух лет.

По мощности ERAM уступает традиционным крылатым ракетам JASSM, однако главное преимущество - массовость и доступность.

Массовое пополнение арсенала

Приобретение более 3000 ракет значительно усилит возможности Украины для атак на военные объекты России и оккупированные территории. Это позволяет проводить более интенсивные удары, сохраняя стратегические запасы.

Дальность поражения охватывает треть территории Украины, что позволяет Киеву атаковать большинство российских позиций в зоне боевых действий.

Однако, как отмечают аналитики, США сохранят контроль над использованием ERAM. Вероятно, Украине позволят применять их только против целей на оккупированной территории, но не по России напрямую.

Решение о передаче ракет было отложено до встреч Трампа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Это отражает попытки Вашингтона совместить военную поддержку Киева с дипломатическими усилиями по потенциальному прекращению огня.

Параллельно The Wall Street Journal сообщило, что Пентагон блокирует запросы Украины на использование других дальнобойных систем по целям в России.

Новые ракеты для Украины

Напомним, США одобрили продажу нового оружия Украине. Речь идет о вооружении на общую на сумму примерно 825 миллионов долларов.

Речь о 3350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) и такого же количества систем GPS/INS с модулем SAASM. Отмечается, что украинское правительство направило запрос на приобретение ракет.

Как пишет Defense Express, ERAM - это не конкретная ракета, а проект, в рамках которого разрабатываются как минимум два типа вооружения. Исполнителями выступают Zone 5 Technologies и CoAspire. Ориентировочная средняя цена одной ракеты составляет около $246 тысяч, что считается умеренной стоимостью для оружия с дальностью до 400 км.

