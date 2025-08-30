Новые мини-крылатые ракеты: BI раскрыл главный секрет ракет ERAM, которые получит Украина

Украина получит новую мини-крылатую ракету США для ударов на большом расстоянии. Вскоре это оружие уже окажется в руках Вооруженных сил Украины, пишет Business Insider.
Администрация Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3350 мини-крылатых ракет большой дальности ERAM, созданных для массового производства и применения в боевых действиях против России. Вместе с боеприпасами будет передано такое же количество систем наведения и средств борьбы с препятствиями.
Общая стоимость пакета составляет 850 миллионов долларов. Финансирование частично возьмут на себя Дания, Нидерланды, Норвегия и программа США по поддержке иностранных военных операций.
"Эта продажа улучшит возможности Украины противостоять текущим и будущим угрозам, дополнительно оснастив ее для проведения миссий самообороны и региональной безопасности", - говорится в заявлении Госдепартамента США.
Технические характеристики ERAM
- Дальность полета: до 287 миль (около 460 км).
- Боеголовка: 500 фунтов (226 кг).
- Скорость: не менее 460 миль/ч (740 км/ч).
- Носители: самолеты F-16 Fighting Falcon и другие.
- Производство: не менее 1000 ракет в год в течение двух лет.
По мощности ERAM уступает традиционным крылатым ракетам JASSM, однако главное преимущество - массовость и доступность.
Массовое пополнение арсенала
Приобретение более 3000 ракет значительно усилит возможности Украины для атак на военные объекты России и оккупированные территории. Это позволяет проводить более интенсивные удары, сохраняя стратегические запасы.
Дальность поражения охватывает треть территории Украины, что позволяет Киеву атаковать большинство российских позиций в зоне боевых действий.
Однако, как отмечают аналитики, США сохранят контроль над использованием ERAM. Вероятно, Украине позволят применять их только против целей на оккупированной территории, но не по России напрямую.
Решение о передаче ракет было отложено до встреч Трампа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Это отражает попытки Вашингтона совместить военную поддержку Киева с дипломатическими усилиями по потенциальному прекращению огня.
Параллельно The Wall Street Journal сообщило, что Пентагон блокирует запросы Украины на использование других дальнобойных систем по целям в России.
Новые ракеты для Украины
Напомним, США одобрили продажу нового оружия Украине. Речь идет о вооружении на общую на сумму примерно 825 миллионов долларов.
Речь о 3350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) и такого же количества систем GPS/INS с модулем SAASM. Отмечается, что украинское правительство направило запрос на приобретение ракет.
Как пишет Defense Express, ERAM - это не конкретная ракета, а проект, в рамках которого разрабатываются как минимум два типа вооружения. Исполнителями выступают Zone 5 Technologies и CoAspire. Ориентировочная средняя цена одной ракеты составляет около $246 тысяч, что считается умеренной стоимостью для оружия с дальностью до 400 км.