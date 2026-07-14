Бывший заместитель министра Польши передал аптечки российским военным

На это уже обратила внимание Национальная прокуратура Польши.

Бывший заместитель министра и депутат парламента Польши вызвал бурную реакцию после того, как посетил Беларусь и передал аптечки российским военным, воюющим в Украине. Также он призвал других поляков поддержать эту инициативу. Об этом пишет Anadolu.

Речь идет об экс-заместителе министра финансов в правительстве Польши во главе с партией "Право и справедливость" (PiS) Кшиштофе Толвинском, который сейчас является лидером пророссийской партии "Фронт". Он опубликовал видео передачи помощи после визита в Беларусь в конце июня.

В сообщениях говорится, что Толвинский купил в Беларуси 20 военных аптечек и передал их председателю проправительственной Либерально-демократической партии Беларуси Олегу Гайдукевичу.

Видео дня

В своих соцсетях он назвал эту помощь символическим жестом и обвинил Польшу и ее граждан в позорном поведении в связи с войной. По его словам, эта помощь предназначена для российских солдат, борющихся с "нацизмом" и "бандеровской идеологией". Таким образом он повторил нарративы, которые постоянно использует Москва для оправдания своего вторжения в Украину. Кроме того, он призвал поляков присоединиться к этой инициативе.

На эту новость обратила внимание Национальная прокуратура Польши. В частности, радиостанция RMF FM сообщила, что к прокурорам обратились с вопросом, могут ли действия Толвинского иметь правовые последствия.

"Толвинский уже много лет ассоциируется с пророссийскими и пробелорусскими позициями. Его партия "Фронт" стремилась наладить связи с политическими группировками, лояльными к белорусскому президенту Александру Лукашенко, а сам Толвинский неоднократно появлялся в белорусских СМИ, критикуя политику Польши в отношении России и Беларуси", - напомнило издание.

Украина и Польша - последние новости

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал вернуть домой всех украинцев призывного возраста. Он говорит, что нужно вернуть домой украинских беженцев, которые "ездят на роскошных автомобилях".

"Украинцы призывного возраста, проживающие в Польше, должны вернуться в Украину, чтобы пополнить ряды ВСУ", - подчеркнул министр.

В то же время президент страны Кароль Навроцкий анонсировал запрет красно-черного флага в Польше. Он считает, что использование красно-черного флага УПА в Польше неприемлемо, поскольку эти цвета олицетворяют "идеологию украинского националиста".

"Под этим красно-черным флагом, которого мы не хотим видеть в Польше, - и я сделаю все, чтобы его не было в Польше. Я верю, что польский парламент примет законопроект (...) В нём была и есть сегодня вся идеология украинского националиста, который убивал польских женщин и детей", - подчеркнул политик.

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