Дети охотно разговаривают с родителями, которые делают эти 7 вещей

Дети с большей вероятностью откроются своим родителям, если будут точно знать один из аспектов их поведения.

Многие родители считают, что если они близки со своим ребенком, то он сам собой откроется им. Но на самом деле одной только близости недостаточно, чтобы дети чувствовали себя в безопасности, открываясь им.

Об этом сказала Рим Рауда - тренер по осознанному воспитанию детей, пишет CNBC. По ее словам, дети с большей вероятностью откроются, если будут доверять тому, что произойдет, когда они это сделают.

Родители, к которым дети продолжают обращаться - в 7, 17 или даже 27 лет - создают пространство для сложных разговоров.

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7 вещей, которые они делают с детьми, начиная с раннего возраста.

1. Они сначала контролируют, прежде чем пытаться контролировать ребенка

Дети гораздо охотнее откроются, если не беспокоятся о том, как отреагируют их родители.

Родители, которые хорошо знают внутренний мир своего ребенка, научились не воспринимать его эмоции как проблему, которую нужно решить, или угрозу, с которой нужно справиться.

Их дети доверяют тому, что могут приносить домой сложные вещи.

2. Они рассказывают, кто они есть

Многие родители ожидают от своих детей открытости, сами при этом раскрывая очень мало информации о себе.

Родители, чьи дети продолжают делиться своим внутренним миром, не прячутся за ролью мамы или папы. Их дети знают, что их волнует, что их беспокоит и что для них важно.

Дети с большей вероятностью поделятся своими мыслями, когда не чувствуют себя единственными, кто проявляет уязвимость.

3. Они спрашивают о чувствах, а не только о результатах

Большинство родителей спрашивают об оценках, спорте, домашних заданиях и успехах.

Родители, чьи дети продолжают открываться, задают и другие вопросы:

"Что сегодня было тяжело?";

"Как все прошло?";

"О чем ты думаешь в последнее время?".

Эти вопросы показывают детям, что их мысли и чувства заслуживают такого же внимания, как и их достижения.

4. Они не делают одни эмоции приемлемыми, а другие – неприемлемыми

Большинство родителей без проблем принимают радость и благодарность. Гнев, зависть, грусть и разочарование – это уже совсем другая история.

Но дети быстро учатся, какими чувствами можно делиться, а какие нужно скрывать. Родители, которые поддерживают эмоциональную близость со своими детьми, не ожидают от них постоянного счастья. Они дают место всему спектру человеческих эмоций.

Когда дети понимают, что определенные чувства нежелательны, они часто перестают ими делиться.

5. Они восстанавливаются после трудных моментов

Родители, которые поддерживают самые тесные отношения со своими взрослыми детьми, знают, что они не идеальны. Они извиняются, возвращаются к трудным моментам и берут на себя ответственность.

Они говорят что-то вроде:

"Я был слишком строг к тебе раньше";

"Ты этого не заслужил";

"Можем ли мы попробовать поговорить об этом еще раз?".

Дети должны знать, что отношения могут выдерживать ошибки. Восстановление учит их тому, что после конфликта можно безопасно вернуться к разговору.

6. Они не перекладывают свои эмоциональные потребности на ребенка

Многие дети чрезмерно сосредотачиваются на том, чтобы угодить окружающим их взрослым. Они тщательно обдумывают, когда следует поднимать какие-то вопросы, скрывают ошибки или избегают сложных разговоров. Это происходит просто потому, что они не хотят их расстраивать.

Но самые здоровые отношения между родителями и детьми освобождают детей от ответственности за управление эмоциями взрослых.

Дети гораздо охотнее открываются, когда знают, что им не придется потом заботиться о чувствах других.

7. Они приглашают, а не допрашивают

Родители часто говорят мне: "Я задаю вопросы, а мой ребенок отвечает только одним словом".

Дети открываются, когда они чувствуют, что их мыслями и переживаниями действительно интересуются, а не когда они чувствуют, что их допрашивают.

Родители, которые лучше всего знают жизнь своих детей, создают возможности для разговора. Они делятся историями о своем дне, проводят время вместе без определенной цели и облегчают детям возможность поговорить, когда они к этому готовы.

Эти небольшие моменты помогают детям видеть в родителе того, к кому они могут обратиться, даже когда разговоры становятся сложными.

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