Синоптики сообщили, когда во Львове наконец потеплеет (инфографика)

Сегодня в городе будет идти дождь.

Уже с сегодняшнего дня погода во Львове начнет меняться. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

В понедельник, по данным синоптиков, завершился период холодов, и уже сегодня ожидается возвращение летнего тепла.

"В ближайшие 2 дня ещё будут идти дожди, но днём в четверг и в течение пятницы прогнозируется погода без значительных осадков и с последующим повышением дневной температуры", – говорят синоптики.

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По их данным, ночами во Львове будет +18°...+19°, а днем воздух будет прогреваться до +25°...+28°.

Ветер будет умеренным, переменного направления.

14 июля погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферных фронтов с севера.

По Львовской области будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, грозы. Утром слабый туман. Ветер будет северо-западный, 7–12 м/с. Столбики термометров по области покажут +23°...+28°, а в самом Львове воздух сегодня прогреется до +25°...+27°.

В связи с тем, что сегодня на территории Львовской области и Львова будут грозы, синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

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