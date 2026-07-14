Украинцы, вышедшие на пенсию, имеют право на определенные льготы и скидки.

В Украине люди пенсионного возраста, которые вышли на заслуженный отдых, имеют право на ряд бонусов и льгот. Одними видами такой поддержки от государства они успешно пользуются, о других даже не знают. Рассмотрим, какие льготы имеют пенсионеры в Украине и как их получить.

Что положено пенсионеру после 60 лет и старше - полный список льгот

В законодательстве четко прописано, какую помощь можно получить пенсионерам в Украине - виды поддержки могут быть разными, от финансовой до физической. К примеру, существует доплата к пенсии после 65 лет, на которую могут рассчитывать украинцы, также некоторое время назад ПФУ объяснил, как не платить за свет законно людям, достигшим пенсионного возраста, кто может пользоваться водой и газом, а также получать топливо для отапливания дома со 100% скидкой.

Однако льготы на коммунальные услуги в Украине - не единственный вид поддержки пенсионеров от государства. Существуют и другие приятные бонусы.

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Например, по достижении определенного возраста украинцы могут получить небольшую надбавку - от 300 до 570 грн в месяц. Так, человек, которому исполнилось 70 лет, имеет право на доплату в размере 300 гривень, 75 лет - 456 гривень, 80 лет - 570 гривень, если он регулярно получает пенсию меньше 10 340,35 гривень. Кроме того, после 65 лет могут и поднять пенсию до 3 758 гривень в месяц, если она была меньше этой суммы.

Также пенсионеры в Украине могут получить скидку на лекарства по программе "Доступні ліки", обратившись к своему лечащему семейному врачу. Он выпишет рецепт на нужные препараты из списка НСЗУ, а человек потом купит их в аптеке со скидкой, размер которой может быть весьма ощутимым.

О том, что существуют льготы пенсионерам при страховании автомобиля, знают немногие, но такие бонусы действительно есть. В рамках этой инициативы люди пенсионного возраста могут оформить ОСАГО с 50% скидкой, но это правило действует только для автомобилей с двигателем до 2500 куб. см или электрокаров мощностью до 100 кВт.

Земельный налог - еще один сбор, от которого освобождаются некоторые пенсионеры по возрасту, но в пределах установленных законодательством норм. Об этом сказано в статье 281 Налогового кодекса Украины.

О том, что действуют льготы пенсионерам в Украине на проезд, напомним на всякий случай - люди, вышедшие на заслуженный отдых, могут ездить в трамваях, троллейбусах и автобусах бесплатно по пенсионному удостоверению. При этом, если они захотят воспользоваться услугами частных перевозчиков и такси, скорее всего, получить скидку уже не смогут.

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