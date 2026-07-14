Мадяр объяснил, почему Украина не уничтожает Крымский мост

Украина намеренно не наносит удары по Крымскому мосту, поскольку Силы обороны выбрали тактику разрушения логистики российских войск, чтобы постепенно изолировать временно оккупированный Крым.

Об этом в интервью британскому журналисту Кейлину Робертсону сказал командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди. По его словам, главной целью ВСУ является не уничтожение самого моста, а лишение российской группировки возможности получать топливо, боеприпасы, технику и личный состав.

"Топлива в Крыму нет, и его там не будет", – заявил командующий.

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Мадяр подробно объяснил, почему украинские военные пока не атакуют Крымский мост. "Мы не трогаем Крымский мост... Пусть едут через него... без остановки в свою Россию", – сказал военный.

Он отметил, что вместо этого ВСУ систематически наносят удары по логистике, обеспечивающей группировку оккупантов на полуострове.

Речь идет о маршрутах поставок топлива, боеприпасов, переброски военной техники и личного состава.

Бровди подчеркнул, что таким образом Украина создает условия для изоляции оккупированного Крыма без проведения масштабной сухопутной операции:

"Мы создаем условия, при которых их пребывание там становится невозможным, не жертвуя ни одной жизнью украинского военнослужащего. Мы делаем это исключительно дистанционно".

Ситуация в Крыму

Как сообщал УНИАН, ранее министр обороны Михаил Федоров отмечал, что с помощью дронов Украина делает все для того, чтобы в ближайшее время изолировать Крым и перерезать там логистику врага.

А 20 июня военный аналитик Алексей Гетьман предполагал, что при продолжении блокады логистических путей россиян в Крым у них останется запасов не более чем на два с половиной месяца.

Он отмечал, что у россиян есть неприкосновенные запасы, скрытые ресурсы, но их может хватить на 2–2,5 месяца. "Тогда у группировки в Крыму останется единственный выход – капитулировать, то есть сдаться в плен или уехать из Крыма, пока есть такая возможность", – подчеркнул Гетьман.

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