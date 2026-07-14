Мадяр объяснил, почему Украина не уничтожает Крымский мост

У украинских военных есть более эффективная стратегия в отношении оккупированного полуострова, сказал военный.

Украина намеренно не наносит удары по Крымскому мосту, поскольку Силы обороны выбрали тактику разрушения логистики российских войск, чтобы постепенно изолировать временно оккупированный Крым.

Об этом в интервью британскому журналисту Кейлину Робертсону сказал командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди. По его словам, главной целью ВСУ является не уничтожение самого моста, а лишение российской группировки возможности получать топливо, боеприпасы, технику и личный состав.

"Топлива в Крыму нет, и его там не будет", – заявил командующий.

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Мадяр подробно объяснил, почему украинские военные пока не атакуют Крымский мост. "Мы не трогаем Крымский мост... Пусть едут через него... без остановки в свою Россию", – сказал военный.

Он отметил, что вместо этого ВСУ систематически наносят удары по логистике, обеспечивающей группировку оккупантов на полуострове.

Речь идет о маршрутах поставок топлива, боеприпасов, переброски военной техники и личного состава.

Бровди подчеркнул, что таким образом Украина создает условия для изоляции оккупированного Крыма без проведения масштабной сухопутной операции:

"Мы создаем условия, при которых их пребывание там становится невозможным, не жертвуя ни одной жизнью украинского военнослужащего. Мы делаем это исключительно дистанционно".

Ситуация в Крыму

Как сообщал УНИАН, ранее министр обороны Михаил Федоров отмечал, что с помощью дронов Украина делает все для того, чтобы в ближайшее время изолировать Крым и перерезать там логистику врага.

А 20 июня военный аналитик Алексей Гетьман предполагал, что при продолжении блокады логистических путей россиян в Крым у них останется запасов не более чем на два с половиной месяца.

Он отмечал, что у россиян есть неприкосновенные запасы, скрытые ресурсы, но их может хватить на 2–2,5 месяца. "Тогда у группировки в Крыму останется единственный выход – капитулировать, то есть сдаться в плен или уехать из Крыма, пока есть такая возможность", – подчеркнул Гетьман.

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