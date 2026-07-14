Что обязательно сделать со спатифиллумом в июле: 5 шагов для пышного цветения

Июль - важный месяц для спатифиллума, так как уже закончилось весеннее цветение и цветку нужно восстановить силы.

Летом спатифиллум активно растет, но после весеннего цветения ему требуется особый уход. Высокая температура и сухой воздух могут ослабить растение, поэтому в июле важно помочь ему восстановиться. Издание Homes and Gardens дало пять основных правил, как ухаживать за спатифиллумом в июле.

Если цветы уже начали увядать, срежьте их у основания. Это позволит растению не тратить силы на старые соцветия и направить энергию на формирование новых бутонов. Также стоит удалить пожелтевшие листья – это улучшит внешний вид и снизит нагрузку на растение.

Весной и летом спатифиллум нуждается в питательных веществах. Используйте комплексное удобрение для комнатных растений или специальную подкормку для цветущих культур примерно раз в 4–6 недель. Вносите удобрение в половинной дозировке, так как избыток питания может привести к появлению коричневых кончиков листьев и накоплению солей в почве. К концу лета подкормки постепенно сокращают.

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В жаркую погоду грунт пересыхает быстрее, поэтому полив становится особенно важным. Поливайте растение, когда верхние 2–3 см почвы подсохнут. Земля должна оставаться слегка влажной, но не мокрой. Не стоит ждать, пока листья начнут сильно поникать – это уже признак нехватки влаги.

Спатифиллум любит яркий рассеянный свет, но прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги листьев. Если растение стоит на солнечном подоконнике, лучше переставить его немного дальше от окна или притенить легкой занавеской. При этом слишком темное место тоже не подойдет – рост замедлится, а повторное цветение станет менее вероятным.

Летом паутинный клещ, мучнистый червец и грибные комарики размножаются особенно быстро. Регулярно проверяйте нижнюю сторону листьев и молодые побеги, а также протирайте листья влажной салфеткой от пыли. При первых признаках паутины или мелких светлых точек промойте растение теплым душем и обработайте при необходимости. Повышенная влажность воздуха также помогает снизить риск появления вредителей.

При правильном уходе уже к концу лета спатифиллум сможет восстановиться, нарастить густую блестящую листву и порадовать новым цветением.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как поливать алоэ правильно.

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