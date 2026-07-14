Тина Кароль рассказала о будущей профессии своего 17-летнего сына

Артистка также заговорила о личной жизни Вениамина.

Известная украинская певица Тина Кароль впервые за долгое время рассказала о своем сыне Вениамине Огире.

Не секрет, что 17-летний парень живет и учится в Великобритании. По словам звезды, он решил выбрать будущую профессию, связанную с точными науками, однако также занимается танцами.

"Он определился с будущей профессией и уже начинает получать образование в этой области, потому что в старших классах уже происходит выбор специализации... Веня – политолог и экономист. Многогранная личность. Все так, как мама и хотела", – подчеркнула Тина Кароль в проекте "Тур зірками".

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Исполнительница также призналась, есть ли уже у сына возлюбленная девушка.

"Избранницы у нас пока нет, до этого не дошло. Какой я буду в будущем свекровью? Ужасной. Даже не становитесь в очередь", – добавила певица.

К слову, Вениамин родился в браке Тины с известным украинским продюсером Евгением Огиром. К сожалению, в 2013 году мужчина скончался от онкологического заболевания.

Напомним, ранее популярный украинский певец SHUMEI откровенно рассказал о характере Тины Кароль.

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