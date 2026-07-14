Россия больше не достигает своих целей: Мерц заявил о новой фазе войны в Украине

Канцлер Германии сообщил, что участники "Коалиции желающих" подтвердили готовность после возможного прекращения огня внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины.

Война в Украине вступила в новую фазу: в последние месяцы Силы обороны добиваются заметных успехов, в то время как Россия не имеет существенных территориальных завоеваний и не достигает поставленных целей. Об этом после встречи "Коалиции желающих" в Париже заявил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет Укринформ.

"Эта война против Украины, против Европы, вступила в новую фазу. Украина на протяжении нескольких месяцев добивается заметных успехов. Наша поддержка играет в этом значительную роль. Кремль, со своей стороны, больше не добивается существенных территориальных завоеваний", – сказал немецкий лидер.

По его мнению, становится все более очевидным, что Россия не сможет победить, и все больше россиян должны это осознать. Также канцлер сказал, что участники "Коалиции желающих" хотят использовать последние военные и дипломатические изменения для приближения завершения войны.

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"Владимир, мы поддерживаем мужественных украинок и украинцев. Мы усиливаем давление на Россию, в частности с помощью того, что сегодня здесь обсудили. Мы делаем это не для продолжения войны, а для того, чтобы как можно быстрее её завершить", – обратился он к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Мерц заявил, что послание участников коалиции Москве заключается в том, что Россия должна согласиться на прекращение огня и переговоры:

"Пришло время сесть за стол переговоров. Пришло время договориться о прекращении огня. Пришло время положить конец ненужному кровопролитию в Украине".

По словам главы немецкого правительства, участники встречи подтвердили готовность после возможного прекращения огня внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины. Он подчеркнул, что для устойчивого мира необходимы надежный механизм мониторинга, убедительные и обязательные гарантии безопасности, а также сильная и обороноспособная Украина.

"Как именно будут оформлены наши гарантии безопасности, будут решать Украина и её партнёры, а не Москва. Что касается характера и объёма вклада Германии, федеральное правительство и Немецкий Бундестаг также примут решение в надлежащее время", – подчеркнул немецкий канцлер и добавил, что "Коалиция желающих" вместе с США должна играть важную роль в обеспечении безопасности Украины.

Самой неотложной задачей Мерц считает укрепление украинской противовоздушной обороны. "Германия как крупнейший сторонник Украины вносит свой вклад. Я хотел бы еще раз призвать коллег сделать все, что в их силах, для усиления противовоздушной обороны Украины. В эти дни она особенно остро в этом нуждается", – подчеркнул Мерц.

Он сообщил, что в течение последних дней Германии удалось убедить других партнеров активизировать усилия в сфере противоракетной обороны.

Ситуация на фронте

Как сообщал ранее УНИАН, украинские бойцы продвинулись на 25 километров в Днепропетровской области, освободив при этом 6 сел: Терново, Запорожское, Новогеоргиевку, Вороне, Сичнево и Малиевку. Как сообщили в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала", глубина продвижения составляет 25 километров. По данным военных, в ходе наступления нанесены критические потери российской 120-й дивизии морской пехоты и подразделениям 68-го армейского корпуса.

Также мы писали, что, по мнению ветерана российско-украинской войны, экс-командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, для россиян назревает военная катастрофа, поскольку они сейчас "убивают" все самое боеспособное войско под Константиновкой на Донбассе, поэтому, мол, на севере и юге у них не останется, кем воевать.

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