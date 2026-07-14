Солнце разразилось новыми вспышками: грозят ли Земле магнитные бури (график)

Магнитное поле Земли в ближайшие дни не будет спокойным.

На выходных ученые засекли на Солнце сразу несколько выбросов корональной массы, из-за чего на Земле могут быть магнитные бури. Об этом предупреждает Британская геологическая служба.

Как сообщается, все выбросы произошли в одной активной области, которая сейчас находится в западной части солнечного диска.

Как ожидается, большая часть этих выбросов должна пройти мимо Земли, однако есть вероятность касательных столкновений. Если это произойдет, то 14 и 16 июля ожидаются активные периоды с вероятностью магнитной бури уровня G1.

Видео дня

Солнечное затмение 2026 - что известно

12 августа 2026 года жители Земли смогут наблюдать одно из самых ярких астрономических событий десятилетия – полное солнечное затмение. Полную фазу можно будет увидеть в Гренладнии, Исландии, на севере Испании, а частичное затмение будет видно в большей части Европы, Канаде, северных районах США и северо-западной Африке.

Во время полной фазы, которая продлится до 2 минут 18 секунд, небо потемнеет, станет видна солнечная корона, а температура воздуха может ненадолго снизиться. Ученые рассчитывают использовать это редкое явление для изучения внешней атмосферы Солнца.

Специалисты напоминают, что наблюдать частичное затмение без специальных защитных очков нельзя – это может привести к серьезному повреждению зрения.

Вас также могут заинтересовать новости: