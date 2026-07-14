Волошин возглавит новое подразделение, чтобы 'навести порядок' среди штурмовиков, - СМИ

Десантные бригады, из которых родом и сам Волошин, не будут входить в состав созданных Объединенных сил.

Командующий 8-м корпусом Десантно-штурмовых войск Дмитрий Волошин станет главой Объединенных сил быстрого реагирования в составе Сухопутных войск, чтобы "навести порядок" внутри штурмовых полков и "побороть там анархию". Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на свои источники.

"Волошина поставили, чтобы он навел порядок. После Манько, после ситуаций со "Скалой" (…) У десантников другой подход", - подчеркнул один из собеседников.

В то же время другой источник заявил:

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"Логика в создании Объединенных сил быстрого реагирования есть. Учитывая, что создать отдельный род войск из штурмовых подразделений не удалось, встал вопрос о "формализации" структуры штурмовых войск, приведя их "к нормальному бою". То есть сформировать командование (формализованную структуру), которое будет заниматься подготовкой, дисциплиной, материально-техническим обеспечением и т. д. штурмовых полков. Командование должно отвечать за то, что происходит в штурмовых полках, заниматься их подготовкой и нести за них ответственность, ведь сейчас там царит анархия".

По словам собеседника, штурмовые полки действовали как силы быстрого реагирования, которые бросали на самые горячие направления, поэтому их преобразование в полноценную военную структуру является правильным шагом. Идея заключается в том, чтобы взять все лучшее из этих частей, отбросив то, что не соответствует уставным требованиям.

Как сообщает "УП", десантные бригады, выходцем из которых является и сам Волошин, не будут входить в созданные Объединенные силы - они примут в свои ряды и объединят вокруг себя только штурмовые полки.

В то же время ДШВ остаются отдельным и автономным подразделением в Силах обороны.

"Создание новой составляющей Сил обороны, вероятно, является ответом президента на многочисленные скандалы и случаи нарушения прав военных в штурмовых подразделениях. Хотя, насколько известно "УП", решение о создании новых Объединенных сил быстрого реагирования было принято до инцидента с похищением и убийством двух гражданских жителей Киевской области по указанию комбрига 155-й бригады, выходца из "Скалы" Станислава Лучанова. По сути, назначая десантника на должность командующего штурмовиками, Сырский - по собственному желанию или под давлением общественного возмущения - был вынужден признать, что его ставка на штурмовые полки не сработала", - добавляет издание.

Что этому предшествовало

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о создании Объединенных сил быстрого реагирования и раскрыл подробности. По его словам, командующим Объединенными силами быстрого реагирования станет опытный военный, боевой командир - Герой Украины Дмитрий Волошин.

"Сегодня я подписал указ о создании Объединенных сил быстрого реагирования. Это должна быть новая составляющая Вооруженных Сил Украины, которая объединит в себе боеспособность штурмовых войск, необходимую беспилотную составляющую, необходимую артиллерийскую составляющую и другие средства для максимально оперативного реагирования на фронте, и это должна быть современная штурмовая составляющая, технологичная", - заявил глава государства.

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