Иран ударил по двум танкерам в Ормузском проливе, среди пострадавших украинцы

Ракеты попали в танкеры "Момбаса" и "Аль-Бахия" в территориальных водах Омана.

Иран нанес ракетный удар по двум танкерам в Ормузском проливе, в результате один моряк погиб и восемь получили ранения. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов.

Согласно сообщению, танкеры "Момбаса" и "Аль-Бахия" были поражены в южной части пролива, в территориальных водах Омана. Погибший член экипажа находился на борту танкера "Момбаса".

"Из восьми раненых четверо получили серьезные ранения. Шесть из раненых были гражданами Индии, а двое – гражданами Украины", - отмечается в сообщении.

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Оба танкера получили повреждения от пожаров, но экипажи смогли взять ситуацию под контроль

В ОАЭ уже осудили "вопиюще нападение", и заявили, что имеют "полное право ответить на эту эскалацию".

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что два "нарушивших правила" супертанкера были подбиты и выведены из строя в Ормузском проливе после того, как проигнорировали неоднократные предупреждения, отключили навигационные системы и попытались пересечь пролив.

В заявлении КСИР не были указаны названия судов и не уточнялось, идет ли речь о тех же танкерах, которые упоминались Министерством обороны ОАЭ.

Конфликт США и Ирана

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление об Иране. По его словам, перемирие, достигнутое между обеими сторонами в прошлом месяце, закончилось.

Ранее Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива после атаки на одно из судов. КСИР заявил, что пролив будет закрыт до момента, пока США не прекратят вмешиваться в дела региона.

Тем временем верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи назвал месть за убийство своего отца "неизбежной".

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