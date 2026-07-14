Место Линдси Грэма в Сенате заняла его сестра: что о ней известно

Нордон была назначена на должность по настоянию президента США Дональда Трампа.

Дарлин Грэм Нордон, сестра сенатора-республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма, была назначена на его место в Сенате после его смерти. Как сообщает Fox News, о ее назначении объявил губернатор Южной Каролины Генри Макмастер.

"Для меня большая честь попросить его младшую сестру, Дарлин Грэм, завершить его работу сейчас", – сказал Макмастер.

Нордон была назначена на должность по настоянию президента США Дональда Трампа.

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"Это была бы прекрасная дань памяти Линдси, которого я очень любил", – написал Трамп в сообщении на Truth Social.

Нордон будет занимать эту должность до 3 января, а в ноябре избиратели решат, кто займет это место на следующий срок.

На данный момент неясно, будет ли 62-летняя Нордон баллотироваться на полный шестилетний срок, и уже идёт частная борьба за выдвижение кандидатом от Республиканской партии на внеочередных выборах, назначенных на 11 августа, в штате Южная Каролина.

Дарлин Грэм Нордон – что о ней известно

Нордон никогда не занимала государственных должностей, в отличие от своего брата, Она замужем, имеет двух дочерей и работает комиссаром в Комиссии Южной Каролины по делам слепых. Эта организация предоставляет услуги, направленные на помощь слепым и слабовидящим жителям Южной Каролины в трудоустройстве, обретении независимости и самодостаточности.

Нордон рассказывала, что с братом их связывали очень близкие отношения. Грэму было чуть больше 20 лет, когда он стал законным опекуном младшей сестры, после смерти родителей. Разница в возрасте у них 11 лет.

Нордон подчеркивала огромную роль, которую Грэм сыграл в её воспитании.

"Он как брат, отец и мать в одном лице", – сказала она в интервью The New York Times в 2015 году.

Нордон также часто появлялась в предвыборных кампаниях Грэма на протяжении его многолетней карьеры.

Линдси Грэм - что известно о смерти сенатора

Вечером 11 июля в возрасте 71 год скончался американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, один из самых активных сторонников Украины в США.

Позже стало известно, что причиной смерти стало расслоение аорты – повреждение стенки главной артерии организма, связанное с затвердеванием артерий.

СМИ пишут, что после смерти Грэма президент США Дональд Трамп поддержит принятие двухпартийного пакета санкций против России, инициатором которого был сенатор.

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