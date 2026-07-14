Ефросинина откровенно рассказала об общении с Поляковой после громкого скандала

Ходили слухи, что звёзды поссорились.

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина рассказала, в каких отношениях они с Олей Поляковой после скандального интервью ее мужа.

Напомним, Вадим Буряковский в марте высказался о Маше и её избраннике Тимуре Хромаеве. В частности, мужчина назвал его "мажором", который "чтобы всего добиться, пальцем о палец не ударил". Говоря же о Ефросининой, он заявил, что в жизни она совсем "не такая", как на сцене.

После этих громких заявлений ведущая и певица, по слухам, поссорились. Но на днях сама Маша отметила, что они решили не устраивать публичных выяснений отношений и до сих пор поддерживают теплые отношения.

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"У нас равные и теплые отношения. Я очень горжусь тем, что нам всё-таки хватило мудрости – той самой, которую мы всегда пропагандировали в "Взрослых девчонках", взрослого ума, чтобы всё обсудить, не выносить ничего в публичный скандал, поговорить по-женски, мудро, в рамках наших отношений. Оля сейчас сосредоточена на своей работе, а я нахожусь в поиске новых проектов. Сведет ли нас судьба на творческом пути или нет, мы не знаем, но мы точно остаемся в хороших отношениях", – подчеркнула Ефросинина в Telegram-канале.

Напомним, ранее Маша Ефросинина публично обратилась к своему мужу-военному.

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