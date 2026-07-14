Уравнение со спичками неверно, пока одна спичка стоит не на своем месте

Время на размышления не ограничено.

Математические головоломки всегда привлекают тех, кто любит держать мозг в тонусе.

Как только человек видит очередной пример, он сразу пытается его решить – и часто торопится, чтобы доказать себе собственную сообразительность. Впрочем, спешка здесь ни к чему: главное – немного времени и свежий взгляд на, казалось бы, обычные цифры.

На этот раз перед вами пример на вычитание, содержащий ошибку. Задача проста на первый взгляд: нужно переместить всего одну спичку так, чтобы равенство стало верным.

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В примере записано 2-3=6 – и это действительно невозможно, ведь 2 минус 3 даёт -1, а не 6. Поэтому нужно найти другой путь к правильному ответу.

Кто-то пытается сразу мысленно определить, какую спичку убрать и куда её положить, а кто-то берёт лист и ручку и перебирает варианты с помощью рисунка.

Чтобы разгадать задачу, не обязательно быть математиком – достаточно немного творческого мышления. Главное – не зацикливаться на том, как изменить сами цифры, а понять, откуда убрать спичку и куда её перенести.

Время на размышления не ограничено: просто сосредоточьтесь – и ответ найдётся сам собой.

Если разгадать с первого раза не удалось – не беда, впереди ещё много похожих испытаний.

А пока вот правильный ответ:

Спичку в нижней левой части шестерки нужно переместить так, чтобы цифра 6 превратилась в 5. А знак "минус" превращается в "плюс" – и вычитание становится сложением.

В результате пример принимает вид 2+3=5, и равенство становится верным.

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В этой головоломке нужно переместить только одну спичку, чтобы исправить равенство 8 + 9 = 5.

Попробуйте также исправить равенство 24 – 71 = 43, переместив всего 2 спички.

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