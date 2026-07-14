Пассажирам разрешат бесплатно брать в самолет дополнительную ручную кладь: что будет с ценами на билеты

Стоимость перелета с двумя предметами ручной клади должна будет отображаться по умолчанию еще до бронирования.

Со следующего года пассажиры, путешествующие по странам Европейского Союза, смогут бесплатно брать на борт самолета два предмета ручной клади. Как сообщает Sky News, соответствующие изменения предусмотрены новыми правилами, подготовленными Европейской комиссией.

Согласно им, авиакомпании должны включать в стоимость билета возможность перевозки небольшого чемодана в салоне самолета. В Еврокомиссии пояснили, что нововведение должно сделать цены на авиабилеты более прозрачными. Стоимость перелета, которая уже включает право на перевозку ручной клади, должна отображаться по умолчанию ещё до начала бронирования. Это позволит пассажирам легче сравнивать тарифы разных авиаперевозчиков.

Кроме того, новые правила позволят без дополнительной платы брать с собой в салон ручную кладь размером до 40×30×15 сантиметров, в дополнение к небольшой сумке или рюкзаку, который обычно разрешается размещать под сиденьем.

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Эксперты отмечают, что из-за нововведений начальная стоимость билетов может несколько вырасти, особенно у бюджетных авиакомпаний, которые сейчас взимают отдельную плату за ручную кладь.

В то же время перевозчики сохранят возможность предлагать более дешевые тарифы пассажирам, готовым лететь без чемодана.

Ожидается, что новые требования вступят в силу в 2027 году, хотя точную дату их введения Европейская комиссия пока не объявила.

Что говорят в авиакомпаниях

В настоящее время Ryanair уже позволяет бесплатно перевозить личный ручной багаж размером 40 × 30 × 20 сантиметров в рамках базового тарифа. Это примерно на треть больше, чем минимальный стандарт бесплатного ручного багажа, предложенный ЕС.

В easyJet также сообщили, что их тарифы уже включают бесплатную перевозку небольшой ручной клади размером до 40 × 36 × 20 сантиметров. По данным компании, почти 40% её пассажиров выбирают именно такой вариант путешествия.

В то же время в Wizz Air пока не сообщили, когда именно планируют ввести новые правила.

Новости туризма

Напомним, в Италии ввели систему платного бронирования для 20 популярных пляжей, чтобы бороться с их переполненностью, и некоторые из них уже забронированы до середины сентября. В частности, такая система популярна на Сардинии – небольшие бухты вынуждены ограничивать количество посетителей, чтобы защитить окружающую среду. Ведь толпы туристов оставляют много мусора, разрушают дюны, вытаптывают растения и пугают рыбу.

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