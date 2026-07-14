Без теневого рынка Philip Morris могла бы увеличить поступления в бюджет на 25–28 млрд грн

Без теневого рынка сигарет компания Philip Morris могла бы увеличить налоговые поступления в бюджет на 25–28 млрд грн. Такое мнение высказал финансовый директор "Филипп Моррис Украина" Сергей Кальнооченко, комментируя объем уплаченных компанией налогов с начала полномасштабного вторжения.

По его словам, с 2022 года "Филипп Моррис Украина" уплатила в бюджет более 212 млрд грн. Эта сумма является одной из самых высоких среди украинского бизнеса.

"Это реальный вклад нашего бизнеса в финансирование обороны, социальной сферы и восстановление экономики. Однако эта сумма могла бы быть больше как минимум на 25–28 млрд грн, если бы страна смогла преодолеть проблему нелегальной торговли табаком. Вместо этого рынок нелегальных сигарет с каждым кварталом только растет", – подчеркнул он.

За первое полугодие 2026 года компания уплатила 31,7 млрд грн налогов. Это на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основную часть отчислений составляют акцизный налог – 24 млрд грн и налог на добавленную стоимость (НДС) – 7,1 млрд грн.

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По словам Кальнооченко, увеличение суммы налогов стало возможным благодаря росту ставок акциза на табачные изделия. И это при том, что объемы рынка сократились, а фабрика и склады компании с начала полномасштабного вторжения подверглись нескольким атакам.

Согласно данным исследовательской компании Kantar Ukraine, в апреле 2026 года объем нелегального рынка табака вырос и составляет 19,8%. Такие объемы нелегальной продукции приводят к рекордным годовым потерям государственного бюджета в размере 33,3 млрд из-за неуплаты налогов.

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