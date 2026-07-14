Увядшие петунии еще можно спасти: что нужно сделать до осени

Несколько простых шагов помогут даже самым запущенным кустикам прийти в себя.

Летом петунии часто теряют привлекательный вид из-за жары и недостатка дождей – становятся вытянутыми, бледными и словно истощёнными, пишет Southern Living.

Однако специалисты издания уверяют: выбрасывать растение пока рано, ведь петунии цветут вплоть до первого сильного заморозка, поэтому шанс восстановить их красоту ещё есть.

Первое, что стоит сделать, – удалять засохшие цветки, чтобы растение направляло силы на новые бутоны. Делать это ежедневно не обязательно, достаточно одного раза в неделю, а в период активного цветения – несколько раз в неделю.

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Важно удалять не только сухие лепестки, но и весь цветок целиком, иначе растение будет тратить энергию на образование семян.

Обрежьте стебли наполовину

Если петуния вытянулась и выглядит "лысой", стоит решительно обрезать стебли примерно наполовину. Выглядит это радикально, однако именно так растение получает стимул отрастить новую, более густую и пышную листву. Новый прирост может появиться не сразу – иногда приходится ждать неделю-две.

Проверьте, достаточно ли солнца

Петуниям требуется не менее шести часов солнечного света ежедневно. Если рядом разрослись деревья или кусты, которые теперь затеняют цветы, стоит подрезать ветки или перенести горшки туда, где света больше.

Следите за поливом

Петунии одинаково плохо переносят как пересушенную, так и переувлажненную почву. В разгар лета земля в горшках высыхает значительно быстрее, поэтому иногда приходится поливать растения ежедневно. Если почва стала твёрдой и начала отставать от стенок горшка – это сигнал, что растению нужна глубокая влага. В таком случае горшок можно поставить в неглубокую емкость с водой на 15 минут, пока верхний слой почвы не станет влажным. Если почва сильно уплотнилась, лучше пересадить растение в свежую почву с добавлением перлита для лучшего дренажа.

Если же листья желтеют, а почва остаётся постоянно влажной – это признак переувлажнения. В таком случае растение следует пересадить в горшок с дренажными отверстиями и свежую почву, предварительно проверив корни: мягкие, черные или имеющие неприятный запах участки следует обрезать.

Не забывайте о подкормке

Петунии – растения, которым требуется много питательных веществ. Если вы не подкармливали их с момента посадки, самое время это исправить. Петунии в горшках следует подкармливать жидким удобрением еженедельно, а те, что растут в открытом грунте, – раз в две-три недели.

Ранее УНИАН писал, как правильно поливать гортензии летом, чтобы не испортить цветы.

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