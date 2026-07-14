Дроны атаковали НПЗ 'Газпрома' в Башкортостане и другие цели

НПЗ находится примерно в 1400 км от украинско-российской границы.

В ночь на 14 июля дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Газпромнефтехим Салават" в городе Салавате (Башкортостан).

Очевидцы сообщили, что в городе прозвучала серия взрывов. На фото и видео, выложенных в сети, видны клубы дыма, поднимающиеся над НПЗ.

Завод находится примерно в 1400 км от украинско-российской границы.

Видео дня

Как написало Би-би-си, "Газпромнефтехим Салават" - один из крупнейших нефтехимических комплексов России. По некоторым данным, за 2024 год НПЗ переработал 7,2 ‌млн тонн нефтяного сырья – это 2,7% от общего объема российской нефтепереработки.

В сентябре 2025 года НПЗ в Салавате дважды попадал под удары украинских дронов, но, по данным тамошних властей, атаки якобы не повлияли на работу завода.

Помимо салаватского НПЗ дроны атаковали об'экты в оккупированных Луганской и Донецкой областях. В частности, во временно оккупированном Луганске ночью раздались взрывы. Под удар могла попасть автостоянка с логистическим транспортом россиян.

А в Донецке, по данным мониторинговых каналов, были прилеты по складам с вражескими боеприпасами.

Также снова досталось Афипскому НПЗ на Кубани. В результате дроновой атаки там начался пожар. Афипский НПЗ - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России. Его проектная мощность составляет 6,25 млн тонн нефти в год.

В Краснодарском крае взрывы раздались в районе города Геленджик. Местные жители сообщили, что после взрывов начался сильный пожар в районе аэродрома.

Удары по российским НПЗ

Как сообщал УНИАН, Саратовский нефтеперерабатывающий завод в России приостановил переработку нефти после повреждений, нанесенных атакой беспилотника 8 июля.

Кроме того, после ударов украинских дронов, производство бензина в России упало до уровня, покрывающего лишь 65% сезонного спроса.

Вас также могут заинтересовать новости: