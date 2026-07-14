Всего полстакана уксуса способы улучшить состояние ткани.

Многие хозяйки используют уксус в быту, как альтернативу покупной "химии". Он экологичен, безопасен, если правильно применять, и может помочь поддерживать жилье в порядке. Однако немногие люди знают, можно ли использовать уксус при стирке - рассказываем, почему иногда это необходимо.

Можно ли при стирке в стиральной машине добавлять уксус - как это делать

Если вы заметили, что постельное белье, одежда или другие вещи стали жесткими на ощупь, то обычный столовый уксус способен решить эту проблему. Также он поможет в случаях, когда неприятный запах из ткани не вымывается, как бы тщательно вы ни стирали вещи. Даже стирка полотенец с уксусом творит чудеса, вам стоит лишь раз попробовать этот метод.

Кроме того, кислота очищает и саму машинку, избавляя отсек барабана и лоток для порошка от плесени и грязи даже во время стирки вещей. Это значит, что после окончания цикла вы получите и чистую одежду, и чистую стиралку, пользуясь абсолютно натуральным продуктов без агрессивных химических компонентов.

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Самый важный момент в этой процедуре - запомнить, сколько уксуса добавить в стирку, чтобы не испортить вещи и не заполонить специфическим запахом всю ванную комнату. Как правило, вам хватит полстакана кислота на 2-3 кг вещей.

Технология простая - сложить вещи в барабан, отсек для порошка заполнить гелем или сыпучим порошком, а если пользуетесь капсулами, их разместить прямо на вещах в самом барабане, туда же вылить 0.5 стакана уксуса. Также в отдельный лоток можно добавить кондиционер и запустить нужную программу. Этот способ подходит для смягчения ткани.

Если вам нужно избавиться от неприятного запаха вещей, который не удается убрать разными другими способами, можете перед стиркой замочить одежду в уксусе. В таком случае на 2-3 кг вещей вам понадобится 1 ведро теплой воды и 1 стакан уксуса. В растворе оставляете одежду на полчаса, а потом стираете обычным способом. Если же запах не слишком стойкий, вы можете просто постирать вещи с уксусом, как описано в способе выше. Тем более, что вы уже знаете, в какой отсек заливать уксус при стирке - желательно, чтобы эта жидкость находилась прямо в барабане.

Дополнительно кислота способна вывести пятна, с которыми иногда не может справиться даже пятновыводитель из магазина. Уксус с водой в пропорции 1:1 нужно перелить в бутылку с пульверизатором и точечно нанести на загрязненные участки. Оставить вещи на 30-60 минут, а затем постирать руками или в машинке.

Важно учитывать и состав ткани, чтобы добиться желаемого результата, а не испортить одежду. Хлопок, лен, полиэстер, шерсть, нейлон, спандекс и микрофибра прекрасно переносят взаимодействие с кислотой, а вот шелк, атлас и различные эластичные материалы могут пострадать. Также нежелательно пользоваться уксусом, если нужно очистить одежду яркого цвета - от кислоты останутся следы. Если вариантов нет, можете попробовать применить уксус на незаметном участке и посмотреть, что будет с тканью, и только потом стирать одежду в таком растворе целиком или отказаться от этой идеи.

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