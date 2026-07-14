'Золотой ключ' к завершению войны: почему Крым стал главной уязвимостью Путина, - Politico

Потеря Крыма стала бы прямым ударом по его репутации.

Оккупированный Крым должен был стать главным достижением президента России Владимира Путина – оплотом в войне против Украины и внутренним символом его имперских амбиций. Однако теперь полуостров из стратегического актива превращается в критическую уязвимость – как в военном отношении, так и для самого Путина, пишет Politico.

Сегодня население Крыма живет в условиях перебоев с электро- и водоснабжением, без поставок и без топлива, поскольку украинские беспилотники наносят удары по источникам электроснабжения рядом с военными объектами. Сотовая связь пропадает из-за частых отключений электроэнергии, общественный транспорт практически исчез, а продажа топлива частным лицам и предприятиям запрещена. Цены резко выросли, и туристический сезон, от которого многие зависят, сошёл на нет.

Кроме того, для многих выезд из Крыма также стал практически невозможным. Украинские беспилотники разрушили мосты и теперь контролируют сухопутный маршрут через оккупированную южную Украину в Россию. Поскольку кампания по изоляции Крыма склоняет чашу весов на юге на сторону Украины, многие украинцы считают, что война закончится на полуострове.

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"Крым – золотой ключ"

Крым действительно особенный. Война на Украине началась с его аннексии в 2014 году, превратив полуостров в почти священный символ имперской мощи России.

За прошедшее десятилетие Россия превратила полуостров в военную базу, что позволило ее силам оккупировать часть юга Украины в ходе полномасштабного вторжения в 2022 году. Крым стал безопасным тылом поля боя, снабжая южный фронт России, в то время как жители полуострова оставались относительно защищенными от войны.

Этим летом ситуация резко изменилась. Как отмечается в статье, благодаря преимуществу Украины в ударных беспилотниках средней дальности, она может ослабить и, возможно, даже уничтожить часть российского военного потенциала на юге страны, нарушив логистику, обеспечивающую функционирование её армии. Украина надеется, что это заставит Россию перебросить свои силы с других участков фронта, ослабив давление на украинскую армию, а также сократив российские атаки на города.

Крым также имеет огромное личное значение для Путина, чья внутренняя популярность резко возросла, когда полуостров вернулся под российский контроль. Потеря Крыма нанесла бы прямой удар по его репутации и могла бы вызвать недовольство его руководством и войной внутри страны.

"Крым – это золотой ключ к имперским амбициям России", – сказал Илья Павленко, бывший заместитель главы Главного разведывательного управления Украины.

Но может ли это закончиться с возвращением полуострова Украине? Россия десятилетиями готовилась к захвату Крыма военными, экономическими, образовательными и пропагандистскими средствами, отметил Павленко. Украина должна использовать столь же широкий спектр тактики.

"Мы всегда говорили, что Крым – это Украина, и Украина будет использовать все методы, чтобы вернуть Крым. Крым нельзя вернуть только военными средствами… Сейчас мы оказываем военное давление, чтобы дать нашим дипломатам возможность сесть за стол переговоров и сказать: "Мы не оставим Крым в стороне"".

Но хотя Украина надеется сделать удержание полуострова еще более сложным и дорогостоящим для России, чем оно уже есть, для самой Украины удержание, вероятно, будет таким же сложным и дорогостоящим.

"Я верю, что освобождение Крыма возможно. Но не в ближайшем будущем", – сказал председатель аналитического центра "Центр оборонных стратегий" Андрей Загороднюк.

Ситуация в Крыму

В разгар летнего туристического сезона оккупированный Крым оказался под все более сильным давлением Украины, чьи дроны уничтожают на полуострове транспортную, энергетическую и военную инфраструктуру. Также продолжаются удары по ПВО в Крыму.

Перебои с электро- и водоснабжением, дефицит топлива и резкое ухудшение общей экономической ситуации стали шоком для местных жителей и туристов.

На всей территории оккупированного полуострова ввели ограничения на продажу топлива населению , а работу детских летних лагерей приостановили.

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