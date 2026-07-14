14 июля непогода накроет всю Украину

Укргидрометцентр объявил на сегодня I уровень опасности.

На вторник, 14 июля, по всей Украине объявлен повышенный уровень опасности из-за неблагоприятной погоды. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"14 июля днём в Украине ожидаются грозы", – прогнозируют синоптики.

Из-за непогоды введен I уровень опасности, желтый.

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Справка УНИАН. I уровень опасности объявляется, когда погода потенциально опасна для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

Погода 14 июля

Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, грозы. В Закарпатье и в Карпатах ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5–10 м/с. Днем температура воздуха достигнет +23°…+28°.

В Киевской области 14 июля также будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области +23°...+28°, а в Киеве воздух прогреется до +25°...+27°.

По данным Погода УНИАН, на этой неделе погода в Украине постепенно изменится. Температура повысится, а во второй половине недели осадков станет меньше. В конце недели дождливо будет только на западе, где ещё задержится летняя прохлада, а на остальной территории температура будет подниматься до "тридцаток".

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