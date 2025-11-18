Подполковник ВСУ считает, что Польша является одной из немногих стран в Европе, которая бы попыталась бороться с врагом.

Бывший командир полка "Азов", а ныне подполковник ВСУ из состава Третьего армейского корпуса Максим Жорин ранее прогнозировал, что после инцидентов с беспилотниками, Россия может перейти к диверсиям. В своем Telegram-канале военный отметил, что это и произошло.

Жорин добавил, что в первую очередь, эти диверсии России направлены на то, чтобы помешать передаче помощи Украине.

"Это логичный и вполне прогнозируемый шаг РФ, вызванный поразительно слабой и бесхребетной позицией Запада в целом", - высказал он мнение.

В то же время, подполковник ВСУ считает, что об открытой войне против Польши пока рано говорить.

"Сейчас Россия будет больше работать на внутренний раскол и усиление антиукраинских настроений там", - прогнозирует Жорин.

При этом он добавил, что Польша является одной из немногих европейских стран, которая могла бы попытаться бороться против врага.

"Это связано с сохранением национально-патриотического духа", - считает военный.

Однако, он отметил, что в этом также есть и проблема, поскольку Польша вместо того, чтобы объединяться с Украиной, ведется на идеологические провокации.

"Что в результате идет и им, и нам, и всей Европе только в минус", - констатировал Жорин.

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина готова воевать еще 3 года, но российский диктатор Владимир Путин, по его мнению, не сможет столько выдержать. Сикорский также отметил, что подобные колониальные войны длятся примерно 10 лет. Глава польского МИД также поделился, что Путин показал себя не лучшим образом.

Также мы писали, что начальник Генерального штаба Польши, генерал Веслав Кукула считает, что Россия начала готовиться к войне в Европе. Он сделал такой вывод на основе того, что страна-агрессор создает среду, благоприятную для потенциальной агрессии на польской территории. Кукула так отреагировал на серию кибератак и актов саботажа, которые Россия осуществила в Польше. Он отметил, что его страна всегда находится в предвоенном периоде.

