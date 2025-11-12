По его словам, Путин показал себя не лучшим образом.

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Украина готова воевать еще три года, но президент РФ Владимир Путин не сможет столько выдержать. Об этом пишет Clash Report.

"Украина готовится еще к трёхлетней войне, а подобные колониальные войны обычно длятся около десяти лет. Не думаю, что Путин сможет выдержать ещё три года", - сказал он.



"Мы думали, что у него вторая в мире армия, а он думал, что это будет лёгкой прогулкой, трёхдневной операцией. Прошло более 10 лет, а он всё ещё воюет на Донбассе. Я бы не назвал это победой", - заявил Сикорский.

Он также призвал ЕС играть более активную роль в переговорах о будущем мирном урегулировании. Дипломат добавил:

"Надеюсь, США продолжат снабжать Украину разведданными. Конечно, Польша оплачивает терминалы Starlink, боеприпасы для американского оружия, предназначенного для противовоздушной обороны и дальних ударов, также важны".

Война в Украине - прогнозы экспертов

Ранее заместитель редактора The Economist Эдвард Карр писал, что если полномасштабная война в Украине продлится до 10 июня 2026 года, она станет длительнее, чем Первая мировая война.

По его словам, боевые действия зашли в тупик, но высшее командование России продолжает растрачивать жизни солдат в одной обреченной на провал атаке за другой.

