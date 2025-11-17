В правительстве Польши не исключают, что это был акт саботажа. Сейчас на месте работают экстренные службы и ремонтные бригады.

В Польше был поврежден участок железной дороги, по которой следуют поезда в Украину.

Как сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, речь идет об участке железнодорожного пути в Мазовецком воеводстве, который соединяет Варшаву со станцией Дорогуск на границе с Украиной. Повреждение зафиксировано 16 ноября.

Польский премьер не исключил, что пути были повреждены в результате диверсии на объекте.

"Не исключено, что мы имеем дело с актом саботажа. Никто не пострадал. Соответствующие службы проводят работу", - заявил Туск.

Польша - позиция по Украине

Как сообщал УНИАН, Польша с первых дней полномасштабного вторжения оказывает поддержку Украине и принимает беженцев. Недавно Туск заявил, что никто не должен давить на президента Украины Владимира Зеленского относительно возможных территориальных уступок. Он добавил, что всем стоит давить на Россию.

Зато польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Украина готова воевать еще три года, но президент РФ Владимир Путин не сможет столько выдержать.

