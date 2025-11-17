В Польше считают, что будущее будет зависеть от готовности стран НАТО к обороне.

Россия начала готовиться к войне в Европе. Это следует из того, что она создает среду, благоприятную для потенциальной агрессии на польской территории. Об этом начальник Генерального штаба Польши, генерал Веслав Кукула заявил в эфире Польского радио.

Он прокомментировал таким образом серию кибератак и актов саботажа, которые Россия осуществила в Польше.

Веслав Кукула также прокомментировал слова главы Пентагона Пита Гегсета о том, что нынешний момент истории похож или на 1939 год, когда началась Вторая мировая война, или на 1981 год - это пик Холодной войны.

Видео дня

"Честно говоря, мы всегда находимся в предвоенном периоде, и Холодная война также была предвоенным периодом. Речь идет об управлении этим периодом. Мы оказываем решительное сопротивление, по сути, строим Холодную войну 2.0, то есть мы обеспечим значительные инвестиции в оборонные возможности и четко будем сигнализировать, что любое нападение на страны НАТО или нашу территорию будет предусматривать решительный ответ и большой риск для потенциального агрессора, то есть России", - сказал он.

По словам начальника Генштаба Польши, развитие ситуации во многом зависит от позиции союзников в НАТО:

"Сможем ли сдержать противника, или, наоборот, подтолкнем его к агрессии".

При этом, по его мнению, политика сдерживания врага основана на оборонных возможностях Польши и других стран НАТО. А также на отношении граждан этих стран.

Диверсия в Польше

Напомним, что 16 ноября в Польше повредили участок железнодорожного пути в Ммазовецком воеводстве, который ведет в сторону Украины. По словам премьер-министра страны Дональда Туска, это могло быть результатом диверсии на стратегическом объекте.

Вас также могут заинтересовать новости: