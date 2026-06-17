Польша ужесточает проверки трудоустройства иностранцев: чего ожидать украинцам

Новые правила позволят польской инспекции труда проверять реальный характер работы и вносить изменения в контракты, если они маскируют трудовые отношения.

В Польше с 8 июля 2026 года начнут действовать новые правила контроля за трудоустройством, которые позволят Национальной инспекции труда преобразовывать гражданско-правовые и B2B-контракты в трудовые договоры, если фактические условия работы соответствуют штатному трудоустройству. Об этом сообщает Radiozet.pl.

Согласно реформе, инспекторы смогут принудительно переквалифицировать договоры (в частности, B2B и гражданско-правовые) в официальные трудовые договоры – umowa o pracę – если будут установлены признаки трудовых отношений.

Ключевыми критериями проверки станут:

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личное выполнение работы;

наличие руководства или надзора;

фиксированный рабочий график или место работы.

Если все эти признаки присутствуют, договор должен быть оформлен как трудовой, независимо от его названия.

Новая модель предусматривает поэтапные проверки. В случае выявления нарушений инспекция сначала выдаст работодателю предписание об их устранении.

Если требования не будут выполнены, возможно принятие административного решения о принудительном переводе договора в трудовой формат или обращение в суд.

Контроль будет усилен за счет цифровизации. Государственные органы Польши планируют объединить данные налоговой службы и социального страхования, чтобы выявлять компании, которые массово заменяют штатные должности контрактами B2B или гражданско-правовыми соглашениями.

Риски для украинских работников

Изменения могут повлиять на иностранных работников, в частности на украинцев. Генеральный директор компании по трудоустройству в Польше Gremi Personal Томаш Богдевич отмечает, что основной риск заключается не в самих проверках, а в реакции работодателей.

"Компании, которые массово используют umowa zlecenia или B2B-контракты вместо трудовых договоров, могут начать сокращать персонал, менять графики, переводить работников к подрядчикам или отказываться от найма иностранцев, чтобы снизить расходы и юридические риски", – пояснил он.

По словам эксперта, автоматической легализации всех контрактов не будет – каждый случай будет рассматриваться отдельно.

"Для украинцев реформа может дать больше трудовых гарантий, но в то же время значительно повысить риск потери работы у недобросовестных работодателей", – добавил Богдевич.

Особенно уязвимыми остаются работники, чье разрешение на пребывание или работу зависит от конкретного работодателя. В случае расторжения контракта им придется срочно искать новые основания для легального трудоустройства и следить за сроками уведомления государственных органов.

Украинцы за рубежом – последние новости

Как сообщал УНИАН, гражданам Украины, работающим за рубежом, этот стаж может быть зачтен в трудовой стаж в нашей стране при определенных условиях. Условия зависят от соглашения, которое Украина подписала с конкретной страной, где работает гражданин, и существуют два подхода: пропорциональный и территориальный.

В Польше сейчас работает около 30 тысяч граждан Колумбии и Филиппин. Поэтому все чаще возникают вопросы, не займут ли работники из этих стран навсегда места украинцев, которые после начала войны начали переезжать в страны Западной Европы, предлагающие более легкий доступ к трудоустройству и более высокую заработную плату.

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