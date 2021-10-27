Численность вооруженных сил увеличится с нынешних 110 тысяч солдат до 250 тысяч профессиональных военных и 50 тысяч бойцов территориальной обороны.

Польша планирует значительно усилить вооруженные силы страны, увеличив численность армии более чем вдвое.

Как сообщает DW, вице-премьер-министр Польши и глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский во вторник, 26 октября, анонсировал законопроект о "защите отечества", который, по его словам, будет направлен на "радикальное" усиление вооруженных сил страны.

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Одна из главных особенностей законопроекта - увеличение численности вооруженных сил с нынешних 110 тысяч солдат до 250 тысяч профессиональных военных и 50 тысяч бойцов территориальной обороны. При этом прибегать к восстановлению обязательной срочной службы Польша не планирует.

Качиньский также анонсировал закупку американской военной техники, но при этом не отказался от оружия европейского производства.

Такие кардинальные изменения в оборонной доктрине вице-премьер аргументировал ухудшением ситуации в мире.

В качестве примера Качиньский привел "имперские амбиции России" и "гибридную войну", которую Беларусь ведет против Польши и других стран ЕС с использованием беженцев.

"Если мы хотим избежать худшего, то есть войны, мы должны действовать по старому правилу: "Хочешь мира, готовься к войне", - отметил Качиньский.

Ситуация на границе Польши и Беларуси

Напомним, ранее польский парламент проголосовал за легализацию изгнания мигрантов на границе. Изменения в законе предусматривают, что незаконно пересекающие границу мигранты, задержанные на месте, должны покинуть территорию Польши. Им также может быть запрещен въезд в страну на срок от шести месяцев до трех лет.

После принятия поправки к закону парламент также одобрил строительство пограничного сооружения стоимостью 353 млн евро, которое должно быть оборудовано датчиками движения.

В последние недели Варшава разместила на границе тысячи солдат, возвела забор из колючей проволоки и ввела чрезвычайное положение, запрещающее журналистам и гуманитарным организациям доступ ко всей линии 400-километровой границы.

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С августа тысячи мигрантов - в основном из стран Ближнего Востока и Африки - пытаются пересечь польскую границу со стороны Беларуси.

Как полагают в ЕС, предоставляя беженцам возможность переходить границу, белорусский правитель Александр Лукашенко мстит за санкции Евросоюза. Есть подозрения, что белорусские власти намеренно обеспечивают условия для ввоза нелегальных мигрантов в страну и незаконно переправляют их к границам Евросоюза.

Помимо Польши, на увеличение количества мигрантов на границах с Беларусью жалуются Литва и Латвия.

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Автор: Екатерина Гирнык