В последние месяцы тысячи мигрантов с Ближнего Востока и других стран перебрались из Беларуси в соседние страны ЕС.

Польша заявляет, что построит забор высотой 2,5 метра на своей границе с Беларусью, чтобы остановить поток мигрантов.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"На границе с Беларусью будет построен новый сплошной забор высотой 2,5 метра. Еще больше военных будут привлечены на помощь пограничной охране. Вскоре я представлю подробности дальнейшего участия польских вооруженных сил", – написал 23 августа в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

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Польша и три страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва – призвали ООН принять меры против Беларуси за якобы поощрения мигрантов к незаконному пересечению границы в Европейский Союз. Они назвали действия Минска "гибридной атакой" на блок в ответ на санкции против режима Александра Лукашенко.

В последние месяцы тысячи мигрантов с Ближнего Востока и других стран перебрались из Беларуси в одну лишь Литву, но и в соседних странах-членах ЕС также наблюдается рост нелегальных пересечений.

Польша заявила, что отправила сотни военнослужащих к границе с Беларусью, чтобы помочь пограничникам справиться с наплывом мигрантов.

Литва заявила, что к сентябрю 2022 года завершит строительство 508-километровой стены на границе с Беларусью.

Правительство Польши подверглось критике со стороны правозащитников из-за положения мигрантов, в частности, и афганцев, которые в течение двух недель оказались в ловушке между польской и белорусской границами.

Варшава заявляет, что разрешение мигрантам на въезд будет способствовать дальнейшей нелегальной миграции и сыграет на руку Лукашенко.

"Это не беженцы, это экономические мигранты, привезенные белорусским правительством", - заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Марцин Пшидач.

Между тем белорусское государственное информационное агентство БЕЛТА процитировало слова Лукашенко о том, что "Польша создала пограничный конфликт и нарушила государственную границу Беларуси", отправив мигрантов обратно на территорию Беларуси.

В совместном заявлении главы правительств Эстонии, Латвии, Литвы и Польши заявили, что приток мигрантов был "спланирован и систематически организован" режимом Лукашенко.

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Автор: Екатерина Гирнык