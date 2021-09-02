Чрезвычайное положение вводится на полосе шириной три километра вдоль границы с Беларусью на 30 дней.

Президент Польши Анджей Дуда подписал распоряжение о введении режима чрезвычайного положения на приграничных с Беларусью территориях.

Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на представителя главы государства Блажея Спихальского.

"Сегодня, только что, собственно, президент принял решение об издании распоряжения о внедрении исключительного положения в местности, поданной в предложении Совета министров. Сейчас это распоряжение высылается к публикации (в правительственном издании - УНИАН) "Dziennik Ustaw". Его также, конечно, высылают госпоже председателю Сейма, поскольку, согласно Конституции, это распоряжение должно пройти голосование и обсуждение в польском парламенте", - рассказал Спихальський.

Согласно документу, чрезвычайное положение вводится на полосе шириной три километра вдоль границы с Беларусью на 30 дней. Таким образом оно будет касаться 183 населенных пунктов - 115 в Подляском воеводстве и 68 в Люблинском.

Читайте такжеЛитовские пограничники показали, как белорусские силовики гонят мигрантов через границу (видео)Как пишет Rzeczpospolita, режим чрезвычайного положения предусматривает, в частности, запрет на массовые собрания, фото и видеосъемку определенных объектов или участков, а также ограничение на посещение некоторых территорий и доступа к публичной информации о деятельности в зоне чрезвычайного положения в связи с охраной государственной границы и противодействием нелегальной миграции.

При этом жители старше 18 лет в общественных местах должны будут носить с собой документ, удостоверяющий личность, а школьники до 18 лет - ученический билет.

Проблема мигрантов из Беларуси

В нескольких странах Европы наблюдается приток нелегальных мигрантов с территории Беларуси. Так, в Литве с начала июля уже объявляли чрезвычайную ситуацию, а на границе началось строительство ограды, которую в дальнейшем планируют укрепить.

В миграционном кризисе балтийская республика обвиняет Минск. В свою очередь белорусские власти заявляли, что справляются с охраной границы в должной мере.

Литовские власти обещают выплачивать по 300 евро нелегальным мигрантам, если те добровольно будут покидать страну.

В то же время Польша готовится к провокациям на своей границе с Беларусью из-за запланированных российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

Автор: Катерина Комолова